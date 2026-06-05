Il debito africano e la strategia della domesticizzazione: tra shock globali e soluzioni innovative

Analisi del rapporto del Vaticano e delle dinamiche del debito africano, tra crescita dell'esposizione, shock geopolitici e la transizione verso emissioni in valuta locale nei mercati domestici.

Un recente rapporto commissionato dal Vaticano e redatto da economisti di fama internazionale, tra cui il Premio Nobel Joseph Stiglitz, offre un'analisi approfondita della crisi del debito che investe il continente africano.

Pubblicato nel settembre 2025 sotto il Pontificato di Leone XIV, il documento non solo costituisce un'importante riflessione sul debito degli Stati africani, ma propone anche soluzioni innovative per un suo alleggerimento strutturale. Parte delle raccomandazioni contenute nel rapporto è stata presentata e discussa in occasione della Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul finanziamento dello sviluppo tenutasi a Siviglia nell'estate del 2024, evidenziando il rilievo attribuito a livello globale a questa tematica.

Il debito africano rappresenta una sfida complessa, ulteriormente aggravata da una serie di shock geopolitici ed economici internazionali che il continente non ha contribuito a generare, ma dai quali subisce pesantemente le conseguenze. Secondo le stime dell'agenzia di rating Standard & Poor's, nel 2026 i governi africani hanno dovuto far fronte a circa 90 miliardi di dollari solo in scadenze di interessi sul debito.

Un'analisi più recente, condotta dall'economista camerunese Vera Songwe, membro della Commissione che ha stilato il cosiddetto Jubilee Report, ha evidenziato come, dalla ripresa del conflitto in Iran fino alla fine di aprile 2027, il debito del continente sia cresciuto di ulteriori 4,4 miliardi di dollari. Tale incremento è stato direttamente imputabile alla risalita dei tassi di interesse internazionali innescata dal conflitto, un evento su cui gli Stati africani non hanno alcuna influenza diretta.

Il parallelismo con le crisi precedenti, come la pandemia di Covid-19 e l'invasione russa dell'Ucraina, è evidente: l'Africa si trova costantemente a sopportare gli oneri di crisiglobali che non ha contribuito a creare, confermando una strutturale vulnerabilità agli shock esterni. L'ammontare complessivo del debito pubblico contratto dai paesi africani è attualmente stimato tra 1,2 e 1,8 trilioni di dollari, mentre il debito privato sovrano, detenuto da banche, società di investimento, fondi pensione e altri investitori internazionali, raggiunge circa 1,2 trilioni.

La cifra totale, quindi, oscilla tra 2,5 e 3,2 trilioni di dollari, corrispondenti al 65-70% del prodotto interno lordo aggregato dell'intero continente. Sebbene tale ratio non sia di per sé allarmante se comparato a standard globali, la situazione è resa critica dalla fragilità strutturale di molti paesi africani, caratterizzati da economie poco diversificate, dipendenti da poche commodity e con limitata capacità di attrarre investimenti diretti esteri in condizioni di normale congiuntura.

Di fronte a questa emergenza, il G20 aveva tentato di intervenire nel 2020 con due iniziative principali: la Debt Service Suspension Initiative (DSSI), una moratoria temporanea sul pagamento delle scadenze, e il Common Framework, un meccanismo volto a introdurre maggiore flessibilità nelle procedure di ristrutturazione del debito per i paesi insolventi. Tuttavia, i leader africani hanno giudicato tali misure insufficienti e poco coraggiose, richiedendo interventi più decisi e strutturali.

La ricerca di maggiore liquidità ha spinto diversi governi africani a ricorrere sempre più frequentemente all'emissione di obbligazioni statali, regionali o municipali sui mercati internazionali, i cosiddetti Eurobond. Questi titoli, denominati in valute forti (dollaro, euro, yen) e scambiati sulle borse europee e globali, sono acquistati da istituzioni finanziarie per i propri clienti. I proventi delle emissioni vengono utilizzati sia per finanziare progetti infrastrutturali prioritari, sia per rifinanziare debiti preesistenti in scadenza.

Lo strumento si è rivelato utile fino a quando una serie consecutiva di shock globali - la pandemia, la guerra in Ucraina e ora il conflitto in Iran con la chiusura dello Stretto di Hormuz - non ha fatto impennare i tassi di interesse internazionali, rendendo l'emissione di nuovi Eurobond eccessivamente costosa e poco conveniente. La Commissione Jubilee, ancor prima dello scoppio del conflitto in Iran, aveva indicato una strada alternativa: incentivare l'emissione di obbligazioni denominate in valuta locale nei mercati nazionali e rivolte a investitori interni.

Questa proposta ha riscontrato un successo significativo nella pratica. Diversi paesi africani hanno infatti avviato emissioni di titoli domestici in valuta locale, sottoscritti principalmente da banche, fondi pensione e risparmiatori locali. Questo approccio ha l'effetto di ridurre la vulnerabilità dei debitori alle fluttuazioni dei tassi di interesse globali e agli shock geopolitici incontrollabili, trasformando progressivamente il debito estero in debito interno. Oggi il debito contratto sui mercati nazionali in valuta locale rappresenta circa il 45-55% del debito totale dell'Africa.

Tuttavia, anche questo modello presenta delle criticità. I prestiti domestici hanno tipicamente una durata breve, per facilitarne il collocamento, il che implica la necessità di frequenti rinnovi e aumenta il rischio di rollover.

Inoltre, i tassi di interesse nominali sono spesso elevati (in media l'8,8% nel continente nel 2024). Tuttavia, in un contesto di alta inflazione, il costo reale per il debitore può risultare inferiore all'apparenza, talvolta rendendo il debito domestico comunque conveniente per i governi. Resta il fatto che molti paesi africani destinano circa un settimo delle loro spese di bilancio al solo servizio del debito, sottraendo risorse preziose a istruzione, sanità e investimenti produttivi.

La progressiva domesticizzazione del debito, se accompagnata da un allungamento delle scadenze e da una gestione prudente, potrebbe quindi rappresentare una via per aumentare l'autonomia finanziaria del continente e proteggerlo dalle turbolenze dei mercati globali, contribuendo a una crescita più stabile e sostenibile





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