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Il debutto di Simona Ventura: i retroscena di una carriera iniziata con una porta chiusa e una determinazione di acciaio

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Il debutto di Simona Ventura: i retroscena di una carriera iniziata con una porta chiusa e una determinazione di acciaio
Simona VenturaDebuttoRetroscena
📆6/5/2026 6:18 PM
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La showgirl Simona Ventura ha deciso di parlare attraverso la sua newsletter per fare chiarezza sulla sua storia e restituire verità a un'esperienza vissuta in prima persona.

Il debutto di Simona Ventura : i retroscena di una carriera iniziata con una porta chiusa e una determinazione di acciaio. La showgirl ha deciso di parlare attraverso la sua newsletter per fare chiarezza sulla sua storia e restituire verità a un'esperienza vissuta in prima persona.

È stato in quel contesto che ha conosciuto una giovane showgirl appena sbarcata dall'Argentina, dotata di una bellezza stratosferica e di una leggerezza disarmante. La produzione ha dovuto recuperare l'argentina all'ultimo minuto, ma Simona Ventura ne è rimasta folgorata. È stata colpita da un carisma innato e da una dote rarissima: l'incredibile capacità di piacere da subito anche al pubblico femminale.

La Ventura ha raccontato che il successo può pesare sull'anima, ma che è importante essere circondati di amore e affetto. Molti suoi colleghi hanno espresso il loro affetto e solidarietà dopo il suo ricovero, tra cui Enrico Parietti e Valeria Marini. La showgirl ha ringraziato i suoi fan per la loro solidarietà e ha promesso di tornare presto sulle scene

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Simona Ventura Debutto Retroscena Carriera Spettacolo

 

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