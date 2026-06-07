Il declino dei ghiacciai e le sfide della transizione energetica: dall'Italia alla Cina

Un'analisi sul ritiro dei ghiacciai alpini, le difficoltà della rete elettrica italiana e la crisi del settore solare cinese, tre facce della stessa medaglia climatica ed energetica.

Il dolore di sapere che la Marmolada non avrà più il suo ghiacciaio è un sentimento che accomuna molti, ma la consapevolezza si estende ben oltre le Dolomiti.

Nei giorni scorsi ho potuto ammirare da vicino la Marmolada, dal lato della Val di Fassa, in Trentino, dove il bianco delle nevi e del ghiaccio scolpisce ancora il profilo delle montagne. Tuttavia, è difficile guardare senza soffrire, sapendo che ogni giorno un pezzo di quell'immenso ghiacciaio scompare, non per fatalità ma per l'aumento delle temperature e per stagioni sempre più squilibrate, con inverni poveri di neve ed estati lunghe e calde che sciolgono più di quanto l'inverno riesca a ripristinare.

Durante la Prima Guerra Mondiale, lo spessore del ghiacciaio di Punta Penia fu sfruttato dall'esercito austro-ungarico per scavare una fortezza; ora tutto sta venendo alla luce. In un quarto di secolo, il fiume di ghiaccio ha perso circa metà della superficie totale. Dopo il crollo del 3 luglio 2022, che ha ucciso 11 persone, la Marmolada è diventata un laboratorio per capire come il caldo in quota ridisegni i rischi.

Una squadra di ricercatori di Parma, Padova e dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale sta costruendo un'immagine tridimensionale dell'interno del ghiaccio con georadar montati su droni, cercando il profilo della roccia sottostante e l'acqua in pressione. Gli stessi metodi verranno estesi all'Adamello, il più grande ghiacciaio delle Alpi italiane, ma secondo le previsioni, senza cambiamenti fondamentali, perderemo la Marmolada entro il 2050 e l'Adamello poco dopo. Perderli per pigrizia, ignoranza e pavidità sembra una cosa terribile.

La sfida del riscaldamento globale si intreccia con quella della transizione energetica. Una volta la gestione della rete elettrica era semplice: poche grandi centrali (a olio, carbone, gas e nucleare) più bacini idrici, per un totale di circa 800 luoghi di produzione. Oggi la rete ad alta, media e bassa tensione deve gestire quasi un milione di punti di produzione diffusi, perlopiù fotovoltaici ed eolici, non programmabili. Milioni di utenti sono diventati prosumer, cioè produttori e consumatori.

Servono accumuli e una rete capillare in grado di reggere i picchi di domanda. Per questo Terna, che gestisce la rete ad alta tensione, investe miliardi, e le società di distribuzione a bassa tensione devono fare altrettanto. In Italia ci sono progetti di rinnovabili e accumulo per circa 12 miliardi di euro pronti a partire, ma bloccati alla porta della rete di distribuzione.

La crescita delle richieste di allaccio, trainata da fotovoltaico domestico e aziendale, pompe di calore e veicoli elettrici, congestiona la bassa tensione. Le reti, nate per flussi unidirezionali, devono ora gestire generazione diffusa e bidirezionale, mentre procedure autorizzative complesse e ritardi burocratici rallentano l'ammodernamento. Gli obiettivi del Piano Nazionale per l'Energia (PNIEC) richiedono il 65% di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030, ma senza adeguamenti infrastrutturali il traguardo è a rischio.

Parallelamente, la Cina produce oltre l'80% dei componenti fotovoltaici globali, guidando una discesa dei prezzi che ha spinto il solare in tutto il mondo e spazzato la concorrenza. Tuttavia, la stessa forza che ha reso imbattibile la filiera si è trasformata in fragilità: la capacità produttiva eccede la domanda, i margini sono evaporati e molte aziende lavorano in perdita dal 2024, con fallimenti in aumento.

Negli ultimi due anni oltre quaranta aziende sono fallite, sono state acquisite o tolte dai listini, e gli analisti prevedono una nuova ondata di chiusure e fusioni. I big del settore hanno tagliato personale e investimenti, mentre i listini in Borsa restano lontani dai picchi. La transizione energetica globale, quindi, non dipende solo dalla volontà politica o dalla tecnologia, ma anche dalla stabilità economica dei suoi attori principali.

Il legame tra il ritiro dei ghiacciai, la congestione delle reti e le turbolenze del mercato solare mostra quanto sia complesso e interconnesso il cammino verso un futuro sostenibile. Ogni pezzo del puzzle deve incastrarsi, altrimenti il rischio è di perdere non solo la Marmolada, ma anche la fiducia nella possibilità di un cambiamento reale





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