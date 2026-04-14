Il Declino dei Quiz? Riflessioni sui Programmi a Premi e il loro Successo

Un'analisi approfondita sull'evoluzione dei quiz televisivi in Italia, confrontando i format tradizionali con quelli moderni, e sul loro impatto sul pubblico e sulla cultura televisiva.

I programmi televisivi a premi più popolari del momento si basano spesso sulla fortuna o sull'istinto, intrattenendo un vasto pubblico. È un fatto assodato che i quiz televisivi di un tempo, quelli che puntavano sulla conoscenza e la competenza, siano sempre meno presenti sul piccolo schermo. Questo tema ritorna periodicamente nel dibattito sull'ipotetico abbassamento del livello culturale della televisione italiana. Gerry Scotti, storico conduttore di quiz, ha espresso un'opinione simile, suggerendo che i programmi attuali sembrino indicare una diminuzione media del livello di conoscenza del pubblico. In passato, anche programmi simbolo come 'Rischiatutto', condotto da Mike Bongiorno, e che si è interrotto nel 2020, erano stati rimossi. A ciò si aggiunge il successo di format come 'Affari Tuoi', il cosiddetto 'gioco dei pacchi' di Rai 1, dove le scelte dei concorrenti dipendono quasi esclusivamente dal caso. Questo programma ha sollevato critiche per la sua presunta vicinanza al gioco d'azzardo e per aver presentato un approccio basato sul pensiero magico come razionale.

Il panorama televisivo offre però anche format ibridi, con contenuti diversi dai quiz classici, ma non necessariamente meno 'culturali'. Questi programmi, di solito trasmessi nella fascia preserale, tra le 18 e le 21 circa, e nell'access prime time, subito dopo il telegiornale, sono pensati per catturare l'attenzione di un pubblico variegato, composto da persone che rientrano a casa dopo il lavoro e che, impegnate nelle attività quotidiane, seguono la televisione con un'attenzione meno focalizzata. L'obiettivo è creare contenuti accessibili a tutti, dai bambini agli anziani. In Italia, questa fascia oraria è particolarmente ambita dagli inserzionisti, e i canali che propongono quiz e giochi a premi registrano gli share più alti. Rai 1, ad esempio, ottiene solitamente share dal 24 al 26 per cento, con picchi che arrivano al 30 per cento, il che significa che una persona su quattro tra quelle con la TV accesa in quel momento sta guardando questi programmi. Anche 'Avanti un altro', che ha debuttato il 6 maggio, registra share tra il 19 e il 21 per cento.

Come sottolineato da diversi esperti, i quiz e i game show dominano le fasce pubblicitarie più pregiate, perché piacciono sia alle reti che al pubblico. Sono trasmissioni che fidelizzano, costano poco, attirano investimenti e, nonostante alcuni possano considerarle trash, diffondono anche elementi di cultura, anche se in maniera diversa dai quiz tradizionali. Da sempre, quiz e game show hanno generato dibattiti sulla loro valenza culturale ed educativa.

Luca Barra, docente di Storia della televisione, osserva che ciclicamente si torna a celebrare il quiz che premia la cultura, ma in realtà convivono diverse dimensioni: cultura alta e cultura pop, domande e prove fisiche, fortuna e bravura. Programmi come 'Il Mercante in Fiera', ispirato all'omonimo gioco televisivo reso famoso da Mike Bongiorno, e interrotto nei primi anni Duemila, combina sfide basate sull'abilità con elementi di fortuna. Barra evidenzia che questi programmi contemporanei recuperano elementi dei giochi 'semileggeri' degli anni Ottanta, con un approccio più rilassato alle domande e spazio al varietà. L'elemento della conoscenza e della cultura generale rimane, ma c'è meno richiesta di quiz puri, privilegiando sfumature intermedie. 'Affari Tuoi' rappresenta un caso a sé, dove i concorrenti non sono chiamati a rispondere a domande, ma a fare scelte basate su fortuna e istinto. Barra sottolinea che il successo di questo format dipende dalla capacità del conduttore di creare una narrazione coinvolgente, di veicolare la tensione e di coinvolgere il pubblico. E' noto che Gerry Scotti potrebbe tornare a condurre un quiz a premi, forse alla fine del 2024





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