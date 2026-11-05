Il declino sociale del venerdì sera negli Stati Uniti

L'analisi dei sociologi Neal Caren e Eviatar Zerubavel rivela il crollo delle uscite del venerdì sera negli USA. La preferenza per casa e TV sostituisce la vita notturna tradizionale.

La tradizionale socialità del venerdì sera negli Stati Uniti sta subendo un declino strutturale e irreversibile, segnando una profonda trasformazione nelle abitudini di vita degli americani. Neal Caren, sociologo dell'università del North Carolina a Chapel Hill, ha documentato attraverso l'analisi dei dati dell' American Time Use Survey come il ritmo settimanale delle interazioni sociali si sia indebolito drasticamente negli ultimi vent'anni, perdendo i picchi di aggregazione tipici degli anni Duemila.

Un nuovo schema temporale sociale

Neal Caren ha identificato uno schema nei dati che ricorda un elettrocardiogramma, dove i giorni feriali presentano pulsazioni regolari di incontri pomeridiani, seguiti da picchi pronunciati il venerdì e sabato sera. Questo modello, osservato nei dati dei primi anni Duemila, indica che la vita sociale era un evento centrale e concentrato in specifici slot temporali della settimana. Oggi, tuttavia, questa aritmia da divertimento è scomparsa, sostituita da una linea piatta e stabile.

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La ricerca rivela che a partire dalla metà degli anni Dieci il calo più significativo si è registrato proprio nel venerdì sera, un giorno che un tempo segnava l'inizio del fine settimana e il momento in cui si lasciava alle spalle il lavoro. Anche gli incontri del sabato sono diminuiti, sebbene rimangano quasi il doppio rispetto ai giorni feriali. La differenza tra un martedì e un venerdì è ormai quasi impercettibile, con pulsazioni sociali molto deboli che riflettono un isolamento crescente.

La prospettiva della Rutgers University

Eviatar Zerubavel, professore emerito di sociologia della Rutgers university, ha ricordato che la settimana di sette giorni è un'invenzione umana priva di fondamento naturale, a differenza del giorno o dell'anno. Il venerdì ha sempre avuto un fascino legato alla socialità perché segna il passaggio tra i giorni lavorativi e il tempo libero, con caratteristiche che appartengono a entrambe le categorie. Per la comunità ebraica, ad esempio, il venerdì è l'inizio dello Shabbat, celebrato idealmente in gruppo.

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Secondo Eviatar Zerubavel, se il venerdì perderà il suo legame con la socialità, il suo posto nell'immaginario collettivo cambierà profondamente. Lo stesso studioso osserva che una conversazione condotta tra quarant'anni porrebbe domande molto diverse, evidenziando quanto questo cambiamento sia radicale e destinato a durare nel tempo, alterando la percezione culturale del fine settimana.

Preferenze e generazionali Z

Le scelte comportamentali delle persone confermano questo spostamento culturale. Un sondaggio del 2020 di Gallup indicava che l'occupazione serale preferita dagli statunitensi era stare a casa con la famiglia, seguita dal guardare la tv o un film in casa. Solo il 3 per cento degli intervistati aveva scelto di invitare o trovare gli amici, mostrando un distacco marcato dalla vita sociale fuori casa. Questa tendenza ha colpito il venerdì sera in modo sproporzionato.

Un sondaggio del 2026 di Harris sulla generazione Z ha rilevato che il 73 per cento delle persone intervistate preferisce rimanere a casa nel fine settimana. Il venerdì sera risulta la vittima principale di questa tendenza, probabilmente a causa del suo stretto legame storico con le bevute in compagnia. La cultura del venerdì sta quindi evolvendosi verso un isolamento domestico volontario, lontana dagli antichi rituali di aggregazione.

Fattori economici e lavorativi

Il consumo di alcol negli Stati Uniti è progressivamente crollato, rimuovendo uno dei principali motori storici delle uscite serali. Inoltre, il lavoro da remoto, che tende a concentrarsi o terminare il venerdì, elimina l'occasione naturale per l'aperitivo post-lavoro. La stanchezza dovuta allo stress lavorativo in aumento, citato dall'American psychological association, rende lo sforzo di uscire serale sempre meno attraente per la popolazione.

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Neal Caren sottolinea che uscire dopo una lunga giornata di lavoro richiede uno sforzo maggiore che molti non ritengono più valga la pena affrontare. La tendenza a preferire la casa è iniziata prima della pandemia da covid-19 e si è rafforzata dopo le restrizioni sanitarie. La vita sociale del venerdì sera non è più un imperativo culturale, ma un'opzione costosa in termini di energie per la maggior parte degli americani.