Uno studio recente ha scoperto che le zanzare possono imparare ad associare l'odore del Deet alla prospettiva di un pasto di sangue, rendendo il prodotto meno efficace nel tempo.

Uno studio rivela che il Deet , il principio attivo più usato negli spray antizanzara, può trasformarsi in un richiamo per gli insetti quando la concentrazione sulla pelle cala.

I ricercatori italiani e francesi hanno dimostrato che le zanzare sono in grado di imparare ad associare l'odore del repellente alla prospettiva di un pasto di sangue. Il Deet, acronimo di N,N-dietil-meta-toluamide, è stato sintetizzato per la prima volta nel 1946 e da allora è rimasto uno dei prodotti più efficaci disponibili in commercio per allontanare le zanzare.

Tuttavia, uno studio recente ha scoperto che le zanzare possono imparare ad associare l'odore del Deet alla prospettiva di un pasto di sangue, rendendo il prodotto meno efficace nel tempo. I ricercatori hanno utilizzato un condizionamento di tipo pavloviano per dimostrare che le zanzare possono imparare ad associare l'odore del Deet alla prospettiva di un pasto di sangue.

Le zanzare sono state esposte all'odore del Deet durante il pasto di sangue e poi lasciate libere di scegliere tra una mano umana trattata con Deet e una non trattata. Le zanzare condizionate si avvicinavano a quella con il repellente, mentre quelle senza addestramento si dirigevano verso la mano senza prodotto.

I risultati dello studio non invitano ad abbandonare il Deet, ma suggeriscono di applicare le dosi indicate sulle istruzioni del prodotto e di riapplicare regolarmente, in modo che la concentrazione rimanga sempre al di sopra della soglia repellente. Inoltre, lo studio ricorda che il Deet non è l'unica difesa disponibile e che alcune misure semplici possono mantenere un'efficacia concreta





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