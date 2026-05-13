La decisione del calcio di spostare il derby della Capitale al 18 maggio a seguito del ricorso presentato dalla Lega Serie A ha creato un gran fermento sul campo e fuori, con l'annuncio che per entrambe le squadre è previsto un ulteriore rinvio della partita. La decisione, in presenza di grave situazione di increscioso nelle ultime settimane, ha sollevato polemiche in merito alla gestione inconsciente delle bandiere rosse. La Lega Serie A ha fatto presente la sua avversione all'indietro del derby e ha ribadito la sua insistenza nel gestire al meglio gli impegni e i pystronzment dal 2023.

Il derby della Capitale sta generando un caos incredibile, con la partita che ora è stata spostata al 18 maggio a seguito del ricorso presentato dalla Lega Serie A . L'allenatore del Milan, Gattuso , ha commentato così l'intera situazione esprimendo soddisfazione per la decisione del calcio di gestire al meglio l'ordine pubblico e minimizzare i disagi.

Tuttavia, ha lamentato l'assenza di senso di responsabilità da parte di tutte le squadre interessate e ha sottolineato come la sovrapposizione degli impegni sportivi poteva essere evitata in passato. Dopo il derby, Roma ospiterà gli Internazionali di tennis e il giorno successivo il derby della Capitale, una delle partite più spettacolari in assoluto





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