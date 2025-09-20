Il Derby della Capitale: Un Crogiolo di Pressioni, Speranze e il Futuro della Lazio

Analisi approfondita sul delicato momento della Lazio in vista del derby, evidenziando le pressioni, le aspettative e le dinamiche interne al club. Focus sul ruolo di Sarri, le ambizioni europee e il rapporto complesso tra la società, i tifosi e i giocatori.

Il derby, un evento che prosciuga le energie, capace di togliere il sonno e di costringere al riposo forzato il giorno successivo. Lo afferma e lo racconta il Comandante, fiero di essere a un passo dal record di Eriksson e Maestrelli, con quattro vittorie su cinque, ma consapevole di cosa significhi una sconfitta.

Ricorda l'unica volta in cui ha dovuto arrendersi, subendo tre gol da Mourinho il 20 marzo 2022, un'esperienza che lo portò a meditare le dimissioni, provando vergogna persino a entrare a Formello. Sarri ha accettato la proposta di Lotito, superando lo shock del mercato bloccato, perché, come cita una delle sue frasi iconiche, la “lazialità ti invade”. \Immaginare la sofferenza causata dalla falsa partenza della Lazio è superfluo, così come prevedere le conseguenze di una sconfitta nel derby, dopo la lezione subita dal Como e lo stop al Mapei Stadium contro il Sassuolo, è scontato. La squadra biancoceleste rischierebbe di sprofondare nel vortice già innescato dall'estate più complicata degli ultimi ventuno anni. Neanche Inzaghi, ai tempi di una contestazione feroce scatenata dal rifiuto di Bielsa nel luglio 2016, aveva affrontato l'inizio del campionato con tali difficoltà. In quell'occasione, Inzaghi riuscì a superare l'Atalanta di Gasperini, l'allenatore appena ingaggiato dalla Roma, e Ciro Immobile, segnando il primo dei suoi 207 gol in maglia biancoceleste, diede inizio a una favola. Tuttavia, l'ambiente attuale è diverso: la maggior parte dei tifosi auspica un cambio di proprietà e attende con ansia che Lotito ceda il passo. L'odio e la violenza dilagano sui social media, raggiungendo livelli oltraggiosi, mentre il presidente non sembra fare nulla per placare gli animi, né per evitare il turpiloquio. Una partita persa avrebbe l'effetto di un detonatore alla quarta giornata, mentre la Lazio necessita di tranquillità, serenità e compattezza. La sfiducia nei confronti della società sta togliendo responsabilità ai giocatori, creando un alibi. Sarri, in veste di parafulmine, ha chiesto pazienza, considerando la ricostruzione a gennaio, sfruttando il saldo zero (un acquisto per ogni cessione) se Lotito non aprirà completamente il mercato in entrata.\Zaccagni, durante il ritiro della nazionale a Coverciano, ha rivelato che all'interno dello spogliatoio è stato definito un obiettivo, lasciando intendere la possibilità di qualificarsi per l'Europa. Il cammino sarà impervio, con almeno dieci o undici squadre in competizione per l'Europa League e la Conference League. La Lazio, quindi, non è affatto scontato che possa accedervi. Una prestazione positiva e una vittoria nel derby potrebbero aiutare la squadra a ritrovare autostima e consapevolezza. Sarri ha spesso sottolineato l'importanza di trasmettere divertimento al pubblico. Questo è ciò che manca attualmente alla Lazio: spensieratezza, piacere del gioco, oltre a una certa meccanicità. C'è troppa tensione, trasmessa ai giocatori, forse stanchi delle dinamiche interne a Formello e di un ambiente corrosivo, quasi distruttivo. Persino Cragnotti fu contestato quando la banca era in procinto di un cambiamento, la memoria sembra non esistere più. I tre indici (liquidità, indebitamento, costo del lavoro) hanno provocato la sanzione Covisoc da scontare a luglio. Lotito, da gennaio, si misurerà solo con il parametro Uefa e, in realtà, dovrebbe puntare all'Europa per dare una svolta alla prossima estate, affidando un reale progetto di crescita a Sarri. Nel tempo sospeso del derby, tutto questo può convergere. Sul breve termine, nei 90 minuti che dividono la città, i quarantamila tifosi laziali si schiereranno dalla parte di Mau e dei suoi giocatori, offrendo una tregua, seppur parziale, a Lotito





