Il Diavolo Veste Prada 2: Ritorno a Runway tra Social Media e Fast Fashion

Andy Sachs torna a Runway in un sequel ricco di curiosità, cameo-vip e riflessioni sull'evoluzione del mondo della moda nell'era digitale. Miranda Priestly affronta nuove sfide e collabora con le sue ex assistenti per salvare la rivista iconica.

Il ritorno nel mondo patinato di Runway è un evento atteso, come dimostra il sequel de 'Il diavolo veste Prada'. Il film, basato sul romanzo di Lauren Weisberger, riporta Andy Sachs nel cuore della rivista di moda, ora alle prese con le sfide dei social media e del fast fashion.

Miranda Priestly, l'iconica e temuta direttrice, si trova a dover collaborare con Andy, e le due donne coinvolgono anche Emily Charlton, ex assistente di Miranda e ora leader di un'importante azienda del lusso. La sopravvivenza di Runway è in gioco, e la collaborazione tra queste tre figure chiave potrebbe essere la chiave del successo.

Il film è un susseguirsi di curiosità e rivelazioni, a partire dalla sorprendente amnesia di Miranda nei confronti di Andy, spiegata dal regista come una dinamica comune tra capi e assistenti. Il celebre maglioncino ceruleo, simbolo del primo film, fa un ritorno in grande stile, rivisitato da Anne Hathaway. La produzione è stata un vero e proprio evento nel mondo della moda, con le maison che si sono contese un posto nel film, inviando abiti e accessori spontaneamente.

Cameo-vip come Donatella Versace, Naomi Campbell, Lady Gaga e Jon Batiste arricchiscono il cast, mentre alcune apparizioni, come quelle di Sydney Sweeney e Anna Wintour, sono state tagliate in fase di montaggio. La figura di Benji Barnes, interpretata da Justin Theroux, è una caricatura di Jeff Bezos. Il film è stato girato a New York, Newark, in Italia (Milano, Lago di Como, Galleria Vittorio Emanuele II e Cenacolo Vinciano) e offre un'immersione nel mondo del lusso e della moda.

La costumista Molly Rogers ha puntato su uno stile senza tempo, evitando le tendenze del momento per garantire che i look rimangano iconici nel tempo. Un momento clou del film è l'arrivo di Andy Sachs in un maxi abito patchwork, che ricorda il passaggio dal bianco e nero al Technicolor ne 'Il Mago di Oz'. L'attore Adrian Grenier ha espresso delusione per non essere stato coinvolto nel sequel, e il film originale è disponibile su Disney+.

Il sequel si propone di catturare lo spirito del primo film, esplorando le dinamiche di potere, le ambizioni e le sfide del mondo della moda in un'era digitale in continua evoluzione. La collaborazione tra Andy e Miranda, un tempo antagoniste, rappresenta un elemento centrale della trama, offrendo una nuova prospettiva sulle loro relazioni e sui loro obiettivi. Il film è un omaggio al mondo della moda, ma anche una riflessione sulla sua evoluzione e sul suo impatto sulla società





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