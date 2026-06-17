Il dibattito sul reato di femminicidio: tra populismo e ragionamento giuridico

Analisi della polemica scatenata dalle dichiarazioni del generale Vannacci sul femminicidio e del silenzio dei giuristi che condividono le sue critiche alla legge. Riflessione sul populismo giustizialista e sui rischi per la democrazia liberale.

Nel dibattito politico-giuridico italiano, la figura del generale Roberto Vannacci è diventata un simbolo di un certo populismo che mescola toni accesi e proposte apparentemente eterogenee, capace di attrarre consensi anche tra coloro che condividono posizioni critiche verso le politiche del governo.

Il suo recente intervento sul tema del femminicidio ha riacceso il confronto su una questione già ampiamente discussa in Parlamento, ossia l'introduzione del reato specifico di femminicidio nel codice penale. Vannacci, con il suo stile provocatorio, ha criticato tale innovazione giuridica, sostenendone l'inefficacia preventiva e il rischio di ledere i principi di proporzionalità e di uguaglianza di fronte alla legge.

Tali argomentazioni, sebbene espresse in forma sguaiata, non sono nuove: già durante l'iter legislativo numerosi esperti - tra cui magistrati, avvocati, accademici e sociologi - avevano espresso perplessità analoghe, invitando a non stravolgere l'ordinamento penale con una fattispecie autonoma che, a loro avviso, sarebbe stata meramente simbolica. Eppure, quelle voci, oggi, tacciono, probabilmente per il timore di apparire in sintonia con un personaggio controverso come Vannacci, la cui retorica ricorda quella del movimento pentastellato alle origini, capace di intercettare il malcontento popolare.

Il paradosso è che le obiezioni di merito, formulate in modo composto e con rigore scientifico, coincidono in gran parte con quelle del generale, anche se quest'ultimo le declina in un linguaggio aggressivo e surreale. Ciò dimostra come il populismo, con la sua logica binaria, tenda a soffocare il dibattito razionale, costringendo chi la pensa in modo critico verso una legge a scegliere tra il tacere o l'essere etichettato come alleato di forze antistituzionali.

La legge sul femminicidio è stata approvata all'unanimità, nonostante le iniziali divisioni, in un clima di consenso bipartisan che ha visto parlamentari di ogni area - inclusi esponenti della sinistra che l'avevano inizialmente bollata come demagogica - allinearsi dietro la bandiera della lotta alla violenza di genere. Tale unanimità, peraltro, è apparsa ipocrita se si considera che lo stesso Parlamento, pochi giorni prima, era diviso sulla riforma costituzionale riguardante la separazione delle carriere dei magistrati.

L'approvazione del reato di femminicidio riflette quindi una corsa al consenso, guidata da un populismo giustizialista che non sopporta di essere criticato, neanche da chi accusa lo stesso fenomeno ma ne denuncia l'inefficacia giuridica. La questione non è se la violenza contro le donne sia un problema grave e da contrastare con ogni mezzo - è certamente così - ma se l'introduzione di una fattispecie autonoma sia lo strumento adeguato.

I dati criminologici mostrano che il numero degli omicidi di donne non è in crescita e che le caratteristiche del fenomeno sono stabili nel tempo; pertanto, il rafforzamento delle pene attraverso l'omicidio aggravato, già previsto, avrebbe potuto perseguire gli stessi obiettivi punitivi senza creare una discriminazione rispetto ad altre vittime vulnerabili, come bambini, anziani o uomini. La scelta politica è stata invece quella di optare per una soluzione mediaticamente forte, che parla alla pancia dell'elettorato, a costo di introdurre una asimmetria nel sistema penale basata sul genere della vittima, con possibili ricadute in termini di incostituzionalità.

Il silenzio degli intellettuali e dei giuristi che la pensano come Vannacci è emblematico: in un contesto polarizzato, l'unica opposizione che si riconosce è quella tra populismi opposti, non tra ragione e ideologia. Sconfiggere il populismo - sembra suggerire l'analisi - non significa rispondere con un populismo contrario, ma ripristinare un linguaggio politico fondato su dati, argomentazioni razionali e rispetto delle regole, anche quando queste non piacciono all'opinione pubblica.

L'invito finale è a evitare di fare la spesa nel "discount" del generale Vannacci, dove si trova un po' di tutto a basso prezzo, ma a pagare un prezzo altissimo per la democrazia liberale, che rischia di essere divorata dalla logica del consenso emotivo e delle decisioni prese a colpi di slogan. L'articolo, nella sua forma originaria, era un lungo editoriale che mescolava cronaca, analisi giuridica e critica politica, con una metafora ricorrente del "discount" per descrivere l'offerta politica diVannacci.

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