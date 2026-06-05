Il dibattito sull'adesione dell'Ucraina all'Unione europea rischia di tradire l'Europa stessa

Il testo analizza il dibattito sull'adesione dell'Ucraina all'Unione europea e le preoccupazioni riguardo alla scelta di avviare formalmente i negoziati con l'Ucraina, temendo che possa tradire l'Europa stessa e portare a una deriva nazionalista favorendo attori terzi, come la Russia.

Il dibattito sull'adesione dell' Ucraina all'Unione europea si sta avvitando su sé stesso, intrappolato tra obiezioni tecniche, calcoli politici di corto respiro e un'ambiguità di fondo che rischia di produrre un danno strategico di proporzioni storiche.

Avviare il percorso per l'ingresso di Kyiv nell'Ue non è un'opzione tra le tante. È una scelta decisiva per la sicurezza degli ucraini e dell'Europa, un passaggio fondamentale per il rafforzamento dell'Unione e una necessità morale: ciò che dobbiamo a quel popolo per la sua eroica resistenza. Non perché l'Ucraina abbia diritto ad un trattamento di favore, ma perché – se l'Europa aspira a proporsi come attore globale – l'ultima cosa che può permettersi di fare è tradire sé stessa





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