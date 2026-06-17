Il dibattito sulla colpa collettiva: il caso Eshkol Nevo e le sfide del dialogo

Analisi del dibattito scaturito dalla richiesta di boicottare lo scrittore israeliano Eshkol Nevo al festival Il libro possibile, con riflessioni sulla differenza tra colpa collettiva e responsabilità collettiva e sul rapporto tra individualità e nazionalità nel conflitto israelo-palestinese.

Il dibattito culturale italiano si è acceso attorno a un principio morale che sta sollevando interrogativi profondi: la cosiddetta colpa collettiva . Questo concetto è alla base delle richieste rivolte agli organizzatori della rassegna letteraria Il libro possibile, che si terrà come ogni anno a Polignano a Mare e nel Gargano, di cancellare la partecipazione dello scrittore israeliano Eshkol Nevo .

Alcuni esponenti pubblici, tra cui la vicesindaca di Bari, il neosindaco di Molfetta e il vescovo di Manfredonia, hanno firmato un appello sostenendo che Nevo, in quanto israeliano, debba essere considerato corresponsabile delle azioni del governo e dello Stato d'Israele, in particolare rispetto al conflitto a Gaza. L'argomento, rilanciato sui social, ha generato una polarizzazione del dibattito, con toni che spesso riducono la complessità della situazione a una semplice equazione etnico-nazionale.

L'appello ignora la distinzione fondamentale tra responsabilità individuale e collettiva, e rischia di applicare un giudizio sommario su un artista basandosi esclusivamente sulla sua nazionalità. Il testo integrale della polemica offre spunti per una riflessione più articolata. L'autore del commento, pur esprimendo una condanna ferma delle politiche israeliane e definendo le operazioni militari a Gaza come genocidio, prende le distanze dalla logica della colpa collettiva.

Nel suo ragionamento, si sofferma sulla figura di Nevo, di cui ammette di conoscere solo parzialmente il pensiero, e su quella del proprio cognato Daniel Horowitz, israeliano critico verso Netanyahu ma che non definisce genocidio il massacro di civili a Gaza. La narrazione personale serve a illustrare come l'identità nazionale non possa essere un criterio univoco per attribuire colpa: anche all'interno della società israeliana esistono sfumature, dissensi e percorsi di vita individuali che sfuggono a una lettura monolitica.

L'autore si rifiuta di estendere il principio di colpa collettiva al proprio familiare, pur condividendo una critica radicale nei confronti dell'ideologia sionista e dello Stato d'Israele, considerandone le radici coloniali e le politiche discriminatorie verso i palestinesi e i cittadini arabi di Israele. La distinzione tra colpa collettiva e responsabilità collettiva è il cuore dell'analisi.

Mentre la prima è un concetto osceno che assimila individui a un corpo unico e riedita dinamiche razziste, la seconda è intesa come un dovere etico di ogni ebreo israeliano di confrontarsi con le crepe della storia del proprio paese. L'autore cita lo storico israeliano Lee Mordechai per sottolineare come la disumanizzazione dei palestinesi sia un fattore strutturale che rende possibile la violenza sistematica.

Tuttavia, proprio opponendosi a questa disumanizzazione, si deve rifiutare l'idea che tutti gli israeliani, in quanto gruppo etnico, siano automaticamente colpevoli. La lotta contro l'occupazione e per i diritti palestinesi non passa per la cancellazione di voci individuali come quella di Nevo, ma per un dibattito pubblico che riconosca la complessità e la agency degli attori.

L'appello a boicottare uno scrittore, pertanto, risulta controproducente: al contrario, ascoltare le sue posizioni, ancheCritiche, sarebbe un modo per capire meglio le divisioni interne alla società israeliana e costruire ponti di dialogo basati sul rispetto della persona e non sull'etichetta nazionale





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