Il dilemma dei redditi a sei cifre: inflazione e tasse erodono il potere d'acquisto

Graham Robinson, imprenditore di Manchester, svela come stipendi elevati non bastino più a causa di inflazione, mutui e trappole fiscali nel Regno Unito.

Un reddito da sei cifre non garantisce più la stabilità economica che un tempo rappresentava il simbolo del successo finanziario. L'intersezione tra inflazione persistente, pressione fiscale elevata e rincari generalizzati sui beni essenziali sta ridefinendo radicalmente i confini della ricchezza nel Regno Unito. Anche i professionisti appartenenti alla classe medio-alta si trovano oggi a dover fronteggiare saldi bancari esigui o nulli a fine mese. Questa nuova realtà economica riguarda direttamente imprenditori e lavoratori qualificati che vedono erodersi il loro potere d'acquisto nonostante guadagni apparentemente elevati.

Il caso di Graham Robinson e le spese monthly

Graham Robinson, imprenditore di 45 anni residente a Timperley, un sobborgo di Manchester, ha dettagliato la sua situazione finanziaria con KeySim, azienda specializzata nella vendita di schede informatiche per le imprese. Nello scorso anno ha percepito un reddito lordo di 126mila sterline, equivalente a circa 150mila euro. Nonostante questa cifra impressionante, il 45enne riferisce che alla fine di ogni mese non gli rimane alcun margine di manovra finanziaria. Robinson ha condiviso questi dati durante un'inchiesta giornalistica analizzata da un quotidiano locale, volta a esplorare l'impatto del carovita su diverse categorie professionali. La sua storia illustra come i costi operativi e familiari possano consumare rapidamente un reddito alto.

Also read Vauxhall supera quota 100mila auto elettriche vendute nel Regno Unito

Impatto del sistema fiscale britannico

La situazione di Robinson è aggravata dalla complessità del sistema tributario nazionale, che penalizza chi supera determinate soglie di reddito. Dopo il versamento delle imposte, il suo reddito mensile disponibile si attesta intorno a 6.500 sterline, una somma che si rivela insufficiente a coprire le esigenze familiari. Robinson ha sottolineato come l'indennità per l'occupazione rimanga bloccata a 10.500 sterline, mentre i datori di lavoro sopportano i costi degli aumenti salariali. L'imprenditore ha definito l'aumento del salario minimo benvenuto per i lavoratori, ma ha criticato il fatto che siano le imprese a pagare il conto, con il Tesoro che recupera risorse tramite tasse e contributi previdenziali. Questa dinamica crea un senso di ingiustizia tra i contribuenti ad alto reddito.

Trappola fiscale del 60 percento

Un elemento cruciale della crisi finanziaria di Robinson è la cosiddetta "trappola fiscale" britannica, che colpisce i redditi superiori a 100mila sterline. Per queste fasce di reddito, le detrazioni personali vengono gradualmente azzerate, creando di fatto un'aliquota effettiva del 60 percento sui guadagni aggiuntivi. Robinson ha spiegato che per aumentare il suo stipendio netto di appena 1.000 sterline al mese, dovrebbe guadagnare almeno 129.757 sterline lorde annualmente. Le soglie di tassazione non sono state aggiornate da anni, un fattore che l'imprenditore considera problematico e privo di incentivi alla crescita professionale. Questa meccanismo disincentiva l'aumento della produttività o la richiesta di maggior compenso, limitando le prospettive economiche future.

Advertisement

Spese familiari e costi di gestione

La vita di Robinson è segnata da costi fissi in netto aumento, che erodono ulteriormente il suo budget mensile. Le rate del mutuo sulla casa acquistata nel 2009 sono passate da circa 900 a 1.300 sterline al mese, ovvero circa 1.550 euro. A questa voce si aggiungono 900 sterline per il rimborso di prestiti e carte di credito, 350 sterline per le utenze domestiche in aumento di 100 sterline nell'ultimo anno, e 400 sterline destinate alla spesa alimentare. Robinson non vive in modo stravagante; non possiede auto costose né effettua vacanze di lusso, ma deve comunque fare affidamento sui dividendi della sua attività per coprire le spese. La sua scelta di guidare un'Audi di 18 anni dimostra la volontà di contenere i costi senza indebitarsi ulteriormente.

Responsabilità genitoriale e futuro incerto

Un fattore determinante nelle spese di Robinson è la cura del figlio di 10 anni, affetto da autismo, condivide con l'ex compagna. Robinson si fa carico personalmente di tutte le spese relative all'assistenza e alle esigenze speciali del bambino, incluso il trasporto. Adorando i viaggi in auto e il drive-through di McDonald's, il figlio richiede gite settimanali, spesso in Galles, che comportano un consumo di carburante tra le 500 e le 600 sterline mensili. Questa situazione esclude per Robinson l'ipotesi di acquistare una casa più grande o di investire in fondi pensione. Senza un piano B o risparmi consolidati, la prospettiva futura appare incerta, con la certezza che un reddito da sei zeri non garantisce più la serenità economica attessa in gioventù.