Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti rimosse 76 nomi ed entità da una lista nera di sanzioni

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato di aver rimosso 76 nomi ed entità da una lista nera di sanzioni, più della metà dei quali sono persone decedute. Questa mossa è stata presa per aiutare Washington a concentrarsi su obiettivi ad alto rischio.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato di aver rimosso 76 nomi ed entità da una lista nera di sanzioni, più della metà dei quali sono persone decedute.

Questa mossa è stata presa per aiutare Washington a concentrarsi su obiettivi ad alto rischio. Il Dipartimento ha detto di aver sentito le aziende che si lamentavano di essere costrette a spendere risorse significative per controllare obiettivi che erano a basso rischio. In alcuni casi, gli obiettivi, come le reti finanziarie, non esistevano più o erano persone decedute.

Il Tesoro sta esplorando modi per alleggerire questo onere, contribuendo al contempo a dare priorità ad attività più incisive per l'attuazione delle sanzioni, compreso il controllo dell'evasione delle sanzioni. L'uso delle sanzioni contro paesi come Venezuela, Iran, Siria e Russia è cresciuto negli ultimi anni. Il Tesoro ha dichiarato che i nuovi elenchi annuali sono passati da 880 nel 2017 a più di 3.000 nel 2024.

Le sanzioni non sono destinate ad essere eterne, ha detto un alto funzionario del Tesoro. Per esempio, hanno ridotto le sanzioni alla Siria e al Venezuela per meglio rispondere alla loro politica estera e ai loro interessi di sicurezza nazionale. Il Dipartimento del Tesoro ha detto di aver rimosso anche 14 navi che non operano più e 13 società defunte dalla lista degli Specially Designated Nationals.

Questo significa che le aziende non dovranno più spendere risorse significative per controllare obiettivi che non esistono più o che sono a basso rischio. Il Dipartimento del Tesoro sta lavorando per trovare modi per alleviare questo onere e per dare priorità ad attività più incisive per l'attuazione delle sanzioni. Questo potrebbe aiutare a ridurre la pressione sulle aziende e a migliorare la loro capacità di operare in un ambiente di sanzioni sempre più complesso





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