Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti rimuove 76 nomi ed entità dalla lista nera di sanzioni

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato giovedì di aver rimosso 76 nomi ed entità dalla sua lista nera di sanzioni, più della metà dei quali erano persone decedute. Questa mossa è stata descritta come un modo per aiutare Washington a concentrarsi su obiettivi ad alto rischio.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato giovedì di aver rimosso 76 nomi ed entità dalla sua lista nera di sanzioni, più della metà dei quali erano persone decedute.

Questa mossa è stata descritta come un modo per aiutare Washington a concentrarsi su obiettivi ad alto rischio. Il Dipartimento ha rimosso entità dalla lista degli Specially Designated Nationals, tra cui 39 persone decedute, 14 navi che non operano più e 13 società defunte. Il Dipartimento ha dichiarato di aver ricevuto feedback dalle aziende che si lamentavano di essere costrette a spendere risorse significative per controllare obiettivi che erano a basso rischio.

In alcuni casi, gli obiettivi, come le reti finanziarie, non esistevano più o erano persone decedute. Il Tesoro ha dichiarato di stare esplorando modi per alleggerire questo onere, contribuendo al contempo a dare priorità ad attività più incisive per l'attuazione delle sanzioni, compreso il controllo dell'evasione delle sanzioni.

Tra le aziende rimosse figurano quelle con sede in Colombia, mentre la maggior parte degli individui cancellati erano persone con sede o nate in paesi come Colombia, Filippine, Birmania, Messico, Russia, Siria, Iraq e Algeria. Tra le navi rimosse figurano la petroliera Nolan e la petroliera Fortune Galaxy, entrambe battenti bandiera panamense, e la Rise Glory, una petroliera per il greggio battente bandiera iraniana.

Il ricorso alle sanzioni nei confronti di Paesi come Venezuela, Iran, Siria e Russia è cresciuto negli ultimi anni, con il Tesoro che ha dichiarato che i nuovi elenchi annuali sono passati da 880 nel 2017 a più di 3.000 nel 2024. Un alto funzionario del Tesoro ha dichiarato che le sanzioni non sono destinate ad essere eterne e che il Dipartimento ha ridimensionato le sue sanzioni sulla Siria e sul Venezuela per meglio rispondere alla sua politica estera e ai suoi interessi di sicurezza nazionale





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