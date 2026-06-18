Il Dipartimento di Stato americano annuncia restrizioni sui visti per persone che stanno minando la pace in Etiopia

Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato restrizioni sui visti per persone che stanno minando la pace in Etiopia. La misura si concentra sugli estremisti del Fronte di Liberazione Popolare del Tigray e sui loro familiari più stretti.

Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato restrizioni sui visti per persone che stanno minando la pace in Etiopia . La misura si concentra sugli estremisti del Fronte di Liberazione Popolare del Tigray e sui loro familiari più stretti.

Le crescenti tensioni tra il Fronte di Liberazione Popolare del Tigray e il governo etiope rischiano di riaccendere il conflitto nel nord dell'Etiopia e di minare la pace e la sicurezza in tutta la regione. Il Dipartimento di Stato ha affermato che la politica di restrizione dei visti è rivolta a individui responsabili o complici nel compromettere la risoluzione della crisi nella regione del Tigray.

Questa misura è stata annunciata giovedì e si rivolge a persone che stanno interferendo con la risoluzione della crisi nella regione del Tigray. La crisi nella regione del Tigray è in corso da tempo e ha causato molte vittime e danni. Il Dipartimento di Stato americano ha deciso di intervenire per aiutare a risolvere la crisi e a mantenere la pace e la sicurezza nella regione.

La politica di restrizione dei visti è un modo per il Dipartimento di Stato di esercitare pressione sui responsabili della crisi e di aiutare a trovare una soluzione pacifica. Il Dipartimento di Stato ha anche affermato che la politica di restrizione dei visti è rivolta a individui che stanno interferendo con la risoluzione della crisi e che non stanno lavorando per trovare una soluzione pacifica.

Questa misura è stata annunciata per aiutare a risolvere la crisi nella regione del Tigray e a mantenere la pace e la sicurezza nella regione. Il Dipartimento di Stato americano è impegnato a trovare una soluzione pacifica alla crisi e a mantenere la pace e la sicurezza nella regione. La politica di restrizione dei visti è un modo per il Dipartimento di Stato di esercitare pressione sui responsabili della crisi e di aiutare a trovare una soluzione pacifica





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