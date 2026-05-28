Il direttore di Libero sotto scorta dopo minacce anarco-insurrezionaliste

Il direttore del quotidiano Libero, Mario Sechi, è stato messo sotto scorta dopo aver ricevuto minacce da parte di un'area anarco-insurrezionalista. Le minacce sono arrivate in relazione ad alcuni editoriali scritti da Sechi sulla morte di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone.

Il direttore del quotidiano Libero , Mario Sechi , è sotto scorta dopo aver ricevuto minacce da parte di un'area anarco-insurrezionalista. Le minacce sono arrivate in relazione ad alcuni editoriali scritti da Sechi sulla morte di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, due anarchici uccisi a Roma mentre fabbricavano una bomba.

Sechi ha raccontato di come la sua vita è cambiata in una mezza giornata, ricevendo la notizia del prefetto Claudio Sgaraglia di essere stato messo sotto tutela. Sechi ha insistito nel non voler la scorta, ma il questore Bruno Megale gli ha spiegato che era una minaccia diretta sulla sua persona.

La premier Giorgia Meloni ha condannato ogni forma di intolleranza e odio politico, mentre il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha definito l'intimidazione rivolta a un giornalista un attacco alla libertà di stampa e al libero confronto democratico. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha invece definito l'intimidazione una prova di voler colpire un presidio fondamentale delle istituzioni democratiche.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari ha espresso solidarietà a Sechi e ha condannato ogni forma di odio politico. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha invece definito la minaccia un attacco al principio del rispetto della libertà di espressione e del diritto di parlare senza essere trasformato in bersaglio





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mario Sechi Libero Anarco-Insurrezionalista Minacce Scorta Libertà Di Espressione Giorgia Meloni Lorenzo Fontana Ignazio La Russa Giovanbattista Fazzolari Guido Crosetto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gli Angelucci vogliono sostituire Sechi, direttore di Libero, e richiamare SallustiE’ il destino dei direttori di Libero, Giornale e Tempo. Li chiamano, li richiamano, li mandano via e li richiamano. Ma non è solo editoria: di mezzo c’è Meloni, i rapporti con il governo e con il mondo della destra

Read more »

Il Libero Angelucci: tensions with Sechi, Binaghi's investment in La Stampa, and Meloni's concernsThe article discusses internal conflicts at Libero newspaper involving publisher Giampaolo Angelucci and director Sechi, alongside Angelo Binaghi's investment in La Stampa. It highlights political pressures, director changes, and the mood of the publisher who aspires to a political career in FdI.

Read more »

Minacce e scorta per Mario Sechi: 'Sono diventato un bersaglio'Il direttore di Libero Mario Sechi racconta la giornata in cui gli è stata assegnata la tutela: la chiamata del prefetto Claudio Sgaraglia, l’arrivo del questore Bruno Megale e la minaccia definita “diretta” legata al terrorismo anarchico

Read more »

Direttore di Libero sotto tutela per minacce anarchicheIl direttore di Libero, Mario Sechi, ha ricevuto ordine di scorta dal prefetto a seguito di minacce da parte di gruppi anarco‑insurrezionalisti legate a editoriali sulla morte di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. Diverse figure istituzionali, tra cui la premier e i presidenti di Camera e Senato, hanno condannato le intimidazioni, ribadendo l'importanza della libertà di stampa e di espressione.

Read more »