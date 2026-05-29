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Il diritto all'istruzione è in bilico per 18mila alunni in Italia

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Il diritto all'istruzione è in bilico per 18mila alunni in Italia
IstruzioneDisabilitàSostegno Scolastico
📆5/29/2026 3:29 PM
📰HuffPostItalia
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Il rapporto Istat evidenzia la carenza di supporto scolastico per gli studenti con disabilità in Italia. La quota di studenti con disabilità è in aumento, ma la domanda di assistenza è superiore all'offerta.

Il diritto all'istruzione è in bilico per 18mila alunni in Italia che non usufruiscono del supporto necessario per la propria autonomia. Secondo un nuovo rapporto Istat , il 4,3% degli studenti con disabilità non riceve il supporto di un assistente all'autonomia e alla comunicazione, trovandosi così fortemente limitati nel percorso di apprendimento.

Una conseguenza legata anche al crescente numero di studenti disabili: nell'anno scolastico 2024/2025, nelle scuole di ogni ordine e grado, sono quasi 377mila, circa 18mila in più rispetto all'anno precedente (+5%). Il trend è in forte crescita: negli ultimi dieci anni la quota sul totale degli iscritti è quasi raddoppiata, passando dal 2,6% al 4,8%.

Le cause possono essere diverse: da una maggiore attenzione nella diagnosi e certificazione delle disabilità tra i giovani, a un aumento della domanda di assistenza da parte delle famiglie, fino a una crescente sensibilità del sistema scolastico verso il tema dell'inclusione. Le condizioni più diffuse sono la disabilità intellettiva e i disturbi dello sviluppo psicologico, che riguardano ciascuna il 36% degli alunni con disabilità.

Seguono i disturbi dell'apprendimento e dell'attenzione, che coinvolgono quasi il 25% degli studenti, la disabilità motoria (9%) e quella visiva o uditiva (circa 7%), con differenze poco rilevanti tra i diversi ordini scolastici. Tra questi studenti, più di uno su quattro presenta limitazioni nell'autonomia. La quasi totalità degli alunni con disabilità - il 98% - possiede una certificazione di disabilità o invalidità che consente l'attivazione del sostegno scolastico.

Tuttavia, restano molto diffusi i ritardi nell'assegnazione degli insegnanti di sostegno: al Nord più di un docente su quattro viene convocato dopo l'inizio dell'anno scolastico. A questo si aggiunge il problema della discontinuità didattica: il 58% degli studenti ha cambiato insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente. Restano inoltre insufficienti le postazioni informatiche adattate: il 48% delle scuole segnala la necessità di dotazioni aggiuntive, mentre il 17% denuncia una mancanza totale di strumenti adeguati.

Nonostante il divario tra domanda e offerta di supporto scolastico specializzato, il numero degli insegnanti di sostegno è comunque aumentato del 6% rispetto all'anno precedente. Oggi superano quota 261mila e il 78% di loro è specializzato.

A livello nazionale, il rapporto alunno-docente è pari a 1,4 nella scuola statale - secondo i dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito - e a 1,8 nella scuola non statale: numeri migliori rispetto a quanto previsto dalla Legge 244/2007, che raccomanda un rapporto di due alunni per ogni docente. A livello territoriale, il numero medio di ore di sostegno risulta più alto nelle scuole del Mezzogiorno - 17,4 ore - rispetto a quelle del Nord, dove la media è di 14,3 ore.

Eppure è proprio nel Sud che si registra la quota più elevata di famiglie che giudicano inadeguata l'assegnazione delle ore di sostegno, con ricorsi al Tar che coinvolgono il 5,3% delle famiglie

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Istruzione Disabilità Sostegno Scolastico Studenti Con Disabilità Istat

 

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