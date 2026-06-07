Il libro di Carlo Bonini e Franco Gabrielli analizza le politiche securitarie del governo Meloni e propone un modello alternativo di sicurezza basato sulla collaborazione e sull'integrazione.

Il diritto alla sicurezza non è prerogativa della destra securitaria, ma può, anzi deve essere, prerogativa di una cultura democratica. Carlo Bonini, vicedirettore di Repubblica, da più di trent'anni giornalista investigativo, racchiude in questa frase il pensiero con Franco Gabrielli.

Con il prefetto ed ex capo della Polizia, Bonini analizza in tutti gli aspetti le politiche securitarie del governo Meloni. Ne emerge il ritratto di un esecutivo che ha fatto del suo cavallo di battaglia, seguendo la logica della ricerca del nemico e della repressione. Una logica che, ci spiega l'autore, non ha portato alcun frutto. Da questa conclusione nasce la spinta a immaginare un'altra idea di sicurezza.

Vista non come un'alternativa alla libertà, né come qualcosa imposta dall'alto, ma come un sistema che includa invece di escludere. E che sia costruito, con spirito di collaborazione, da tutti coloro che abitano lo spazio pubblico. Il libro parte da un momento di cesura: l'11 settembre. Dal giorno dell'attacco alle Torri gemelle nasce lo schema del governo dei fenomeni fondato sulla paura.

Qual è il filo conduttore che lega quel momento alle politiche securitarie del governo Meloni? L'11 settembre 2001 prende il via quello che definisco il paradigma dell'uso politico della paura. In quel momento, a seguito di un evento dallo straordinario impatto geopolitico, emotivo e simbolico, si passa da una fase in cui il conflitto sembrava completamente espunto dalla categoria del possibile a una nuova stagione.

Dove la paura non solo diventa fattore di costruzione di consenso, ma anche strumento di governo. Giorgia Meloni non ha il copyright di questo modo di governare, ma ne è legittima erede. Il suo esecutivo incarna la declinazione più rozza, ma anche più schietta, dell'attitudine di gestire la cosa pubblica sfruttando la paura. La sicurezza è diventata quasi un'ossessione del governo: ragiona seguendo una logica emergenziale anche dove l'emergenza non c'è.

A cosa è dovuta questa ossessione, che si esplicita anche nel modo di legiferare, nei tanti nuovi reati introdotti? Questo esecutivo è forte di una maggioranza che gli ha consentito in questi anni, non solo sui temi della sicurezza, di manovrare senza difficoltà in Parlamento. Ogni partito che lo compone è preoccupato della concorrenza a destra. Meloni ha temuto la concorrenza di Matteo Salvini.

Salvini oggi, insieme a Meloni, teme quella di Roberto Vannacci. In questa rincorsa ovviamente il modello securitario conosce la sua declinazione più grossolana. Sul presupposto dell'insicurezza, reale o percepita che sia. E su un corollario: il fatto che sicurezza e libertà siano due elementi antitetici: l'equilibrio va trovato aggiungendo una sufficiente dose di sicurezza a discapito di una tollerabile dose di libertà.

Meglio ancora se le libertà compresse sono quelle di chi non è cittadino, o è considerato cittadino di serie B. A pagarne le spese sono quindi coloro che contestano il governo, oltre ai migranti e gli italiani di seconda generazione. A queste categorie si aggiungono le fasce sociali che sono considerate aliene rispetto al progetto di società e vengono additate come la 'minaccia da fuori'. O, peggio ancora, la 'minaccia da dentro'.

Per funzionare questo meccanismo ha bisogno di una costante manipolazione del dato di realtà. Serve ad aiutare a mantenere quella condizione emotiva, psicologica, simbolica della paura. Seguendo questo filo entra in gioco la cosiddetta percezione: il dato importante non è quello vero, ma quello percepito. Nel libro viene dedicato ampio spazio a questo tema: come ci si approccia alla percezione dell'insicurezza?

Non bisogna ignorarla, così come non bisogna ignorare la paura. Però non può diventare uno strumento di governo. Nel libro proviamo a immaginare un modello di sicurezza opposto a quello appena esposto, partendo dal presupposto che la sicurezza è un diritto a cui hanno meno accesso i soggetti economicamente più fragili.

Le fasce di popolazione benestanti e socialmente più forti avvertono meno il tema dell'insicurezza, perché sono in grado di ovviare, con la disponibilità economica o in ragione della loro funzione sociale. La legislatura si avvia alla fine. Entro il prossimo anno ci saranno le elezioni. Il centrosinistra, che su questi temi arranca e si limita all'inseguimento del centrodestra, dovrà iniziare a immaginare un modello alternativo.

Da dove partire? Le strade percorribili esistono, sono concrete. Non c'è nulla di utopico nelle cose che proviamo a indicare nel libro. Sui migranti, per esempio, la strada maestra è l'integrazione.

Lo è da un punto di vista strategico. L'immigrazione va governata, non si può vivere nell'illusione che possa essere alzato un muro nel Mediterraneo o che politiche securitarie abbiano una funzione deterrent





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