Il discorso di Papa Leone: un ponte tra Chiesa e politica

Il discorso di Papa Leone ai membri del parlamento spagnolo e ad altre magistrature di quel paese è stato un discorso importante e chiaro. La folla delle liturgie dei giorni precedenti così come la precisione degli argomenti del discorso di ieri danno l'impressione che di questo pontificato potrebbe essere in corso un decollo o meglio un incremento di quota.

Il discorso di Papa Leone ai membri del parlamento spagnolo e ad altre magistrature di quel paese è stato un discorso importante e chiaro. La folla delle liturgie dei giorni precedenti così come la precisione degli argomenti del discorso di ieri danno l'impressione che di questo pontificato potrebbe essere in corso un decollo o meglio un incremento di quota.

È come se Leone, mantenendo sempre una postura estremamente sobria, cominciasse a calare carte più pesanti della maggior parte di quelle giocate sinora. Del resto, se ci si consente la battuta forse non sgradita, il South Side di Chicago, in cui Prevost è nato e cresciuto, è il teatro di uno dei passaggi de 'La stangata', il memorabile film in cui Robert Redford e Paul Newman (al di là delle apparenze) interpretano la parte dei buoni.

Nei locali di quel South Side si giocava a poker e a poker le carte migliori non si calano subito. Forse, dopo un anno, Leone sta cominciando a calare carte più pesanti. Il discorso di ieri brilla per chiarezza, linearità e peso degli argomenti. Al centro c'è il rapporto tra Vangelo e vita pubblica, tra Chiesa e politica.

Impossibile in poco spazio ricordarne tutti i passaggi chiave. Impossibile, però, tacere del fatto che Papa Prevost ha usato quel discorso per scavare un fossato insuperabile tra il messaggio della Chiesa e quello di populismi e sovranismi, di quelli nominalmente rossi come di quelli nominalmente neri, i quali disperatamente cercano di attingere alle riserve simboliche del cristianesimo. Prevost ha tagliato loro le unghie e li ha sbugiardati.

Lo ha fatto radicandosi nel Vaticano II e richiamando Benedetto XVI, togliendo così ogni spazio di manovra ed ogni alibi a chi strumentalizza l'uno o l'altro. Lo spazio costringe a portare tre soli esempi, tuttavia più che sufficienti ad intendere il senso delle parole di Papa Leone. La politica ha una funzione limitata e precisa, assolutamente non sovraordinata (né subalterna) alle funzioni delle altre istituzioni sociali.

La politica deve dare forma giuridica alla convivenza sociale; questa sempre la trascende e la politica deve esserne a servizio. Il bene comune non è monopolio della politica, bensì l'orizzonte - irraggiungibile in questo mondo, ma criticamente impellente - entro il quale anche la politica è chiamata a fare il proprio dovere. Alla politica è richiesto di dotare la convivenza sociale di forma giuridica, in altre parole: di garantire l'ordine pubblico.

La forma giuridica della convivenza sociale - momento per momento - deve cercare di riflettere il valore irriducibile di ogni essere umano e deve limitare l'uso del potere (ovvero della forza fisica legittima). Non annullarlo, ma limitarlo e regolarne l'uso. Ciò vale a livello locale, nazionale ed internazionale. Che la politica (come ogni altro potere sociale, incluso quello religioso) vada tenuta lontana da ogni pretesa di assolutezza Papa Leone lo afferma in modo limpido e radicale.

'Ogni società veramente giusta si fonda sul riconoscimento della dignità inviolabile della persona umana. Tale dignità precede ogni concessione dello Stato'. Lo stato è uno dei mezzi, la persona è l'unico fine e dunque qualcosa di normalmente indisponibile allo stato.

Ancora seguendo quanto Papa Ratzinger disse quindici anni orsono a Berlino in un contesto analogo a quello di ieri, una inviolabile dignità 'appartiene a ogni essere umano per il fatto stesso di esistere, e per questo deve orientare ogni ordinamento giuridico positivo'. Esplicitamente Papa Leone rimanda al grande insegnamento in materia sviluppatosi intorno all'Università spagnola di Salamanca, a cominciare dal domenicano (che riprende anche Agostino) Francisco de Vitoria.

È la Scuola di Salamanca che ci insegna in termini tra i più autorevoli che il primato della persona sullo stato giustifica quale ultima e triste evenienza anche la difesa armata dei diritti della persona persino contro lo stesso stato, sia nel caso in cui lo stato violi tali diritti all'esterno sia addirittura nel caso in cui li violi in patria. Il riferimento a Salamanca significa almeno anche un'altra cosa che Papa Prevost non lascia tra le righe.

Salamanca, fucina della cultura occidentale del XVI secolo, 'aprì un orizzonte intellettuale e morale che andò ben oltre il proprio contesto storico. L'intuizione del totus orbis, di una comunità umana più ampia di qualsiasi potere particolare, consentiva di affermare l'esistenza di legami giuridici e morali tra i popoli.

Dalla Spagna, la riflessione della Scuola di Salamanca (…) ha contribuito a formare una coscienza giuridica e morale capace di ricordare che l'autorità comporta sempre una responsabilità e che ogni essere umano dev'essere riconosciuto come soggetto di diritti e doveri. Quell'anelito continua a risuonare anche oggi: che la dignità, la giustizia e il bene comune siano la misura delle relazioni sociali, a livello sia nazionale sia internazionale





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