Il Disturbo da deficit di attenzione e iperattività: una malattia neuropsicologica diffusa e riconosciuta

L'ADHD è una malattia neuropsicologica che colpisce bambini e adulti, caratterizzata da comportamenti iperattivi e distrettivi che si uniscono o meno all'böckerabilità e all'insicurezza di sé. Basti pensare aessioni di concentrarsi, una tendenza a saltare o a pensare a tutta velocità, senza ricevere informazioni rilevanti o aspettare il proprio turno. Incapacità di aspettare il proprio turno, indesideriemento del caos o delle stimolazioni esterne e tendenza assidua a cercare nuove esperienze e thrills sono anche alcune caratteristiche che si distinguono.

Distratti, iperattivi, scalmanati: questi sono stati spesso i modi in cui venivano definiti come bambini, alcuni saltavano sulle sedie, altri si incantavano osservando fuori dalla finestra.

Questi comportamenti opposti potrebbero essere sintomi dello stesso disturbo: l'ADHD, cioè il Disturbo da deficit di attenzione e iperattività. L'ADHD è molto più della semplice distrazione e si divide in tre tipologie: disattento, iperattivo e impulsivo, combinato (che presenta entrambe le componenti). L'ADHD è una patologia che può coinvolgere tanto i bambini quanto gli adulti, e che si presenta come un problema di regolazione mentale: un cervello che fatica a gestire attenzione, impulsi e motivazione in modo stabile e produttivo.

La pandemia ha contribuito alla diffusione di contenuti sull'ADHD, improvvisa e significativa nel 2021 e poi nel 2023. Una maggiore consapevolezza e consapevolezza sono state costruite dalla pandemia e dalla conseguente isolamento. All'inizio della pandemia, i video TikTok con l'hashtag #adhd hanno raggiunto 7,1 miliardi di visualizzazioni e, ad agosto 2023, erano stati visualizzati 28,2 miliardi la cui potenza e 3,6 milioni su Instagram.

Il stigmatismo nei confronti di questa malattia neuropsicologica è stato ridotto, ma allo stesso tempo è aumentato l'utilizzo di models of inattentiveness on TikTok, e l'impatto negativo del contagio sul benessere mentale ha contribuito a questo





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