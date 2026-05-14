Il dolore che diventa speranza: la storia di Margherita Asta in Un futuro aprile

La testimonianza di Margherita Asta, sopravvissuta alla strage di Pizzolungo, prende vita nel film Un futuro aprile per educare le nuove generazioni e onorare la memoria delle vittime della mafia.

L'immagine di una bambina di soli dieci anni che osserva una macchia rossa su un muro, chiedendo al padre se quel colore sia il sangue della propria famiglia, rappresenta uno dei momenti più strazianti della memoria storica italiana.

Quel muro appartiene al caseggiato di Pizzolungo, luogo di una strage atroce dove una bomba, destinata a uccidere il giudice Carlo Palermo, finì per dilaniare la madre e i due fratellini di Margherita Asta. A distanza di oltre quarant'anni da quell'evento tragico, avvenuto lungo la costa di Trapani, il dolore di Margherita e la sua incredibile resilienza tornano a essere protagonisti attraverso il cinema.

Il film di Graziano Diana, intitolato Un futuro aprile e programmato per la messa in onda su Rai1, trasforma quella ferita privata in un racconto universale di perdita e riscatto, con l'obiettivo di scuotere le coscienze di un pubblico che rischia di dimenticare le pagine più nere della lotta alla mafia. La pellicola, che vanta un cast di spessore con Peppino Mazzotta, Francesco Montanari, Gaetano Aronica, Anna Ferruzzo e Ludovica Ciaschetti, ricostruisce l'agguato del 2 aprile 1985.

In quel giorno infernale, il magistrato di prima linea e i suoi uomini di scorta sopravvissero miracolosamente solo grazie a un evento casuale e tragico: l'auto guidata da Barbara Rizzo, che stava accompagnando i suoi gemelli di sei anni a scuola, si trovò esattamente nella traiettoria dell'esplosione, facendo da scudo involontario alla blindata del giudice. Quel boato, che ancora oggi riecheggia come un'onda d'urto infinita, ha proiettato corpi innocenti contro le pareti degli edifici, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di Margherita.

Il film non si limita alla cronaca dell'evento, ma scava nelle pieghe più intime della sofferenza umana, esplorando il senso di colpa devastante che ha tormentato il giudice Palermo per anni, interpretato da un Montanari capace di rendere la chiusura e l'angoscia di un uomo che si sente responsabile per le vite spezzate al suo posto. Il percorso di Margherita Asta è stato un lungo viaggio di trasformazione, che l'ha portata a scrivere, insieme a Michela Gargiulo, il libro Sola con te in un futuro aprile, opera che è diventata prima una pièce teatrale e ora una trasposizione cinematografica destinata a girare nelle scuole.

La sua testimonianza è diventata una leva per guardare al futuro con speranza, trasformando il lutto in impegno civile. Margherita ha incrociato il cammino di Don Luigi Ciotti, diventando responsabile di Libera a Trapani, la città che ama nonostante viva ormai a Parma come funzionario del tribunale. La sua determinazione è stata tale da spingerla a costituirsi parte civile nei processi contro i boss della mafia, lottando per una giustizia che non fosse solo formale, ma morale.

Questo impegno è stato trasmesso anche al figlio adottivo, a cui ha raccontato la tragedia per insegnargli il valore della memoria e del coraggio. Uno dei momenti più intensi della narrazione riguarda l'incontro tra Margherita e il giudice Palermo, avvenuto nel 2006 dopo anni di silenzio.

Tutto iniziò con un messaggio inviato attraverso un'intervista al Corriere, un grido di desiderio di incontro che fu ascoltato da Don Ciotti, il quale accompagnò la donna a Trento, dove Palermo aveva ormai lasciato la magistratura per intraprendere la carriera di avvocato. In quell'abbraccio e in quelle parole si è consumata una riconciliazione profonda.

Margherita confessò di aver provato rabbia scoprendo che l'attentato era stato organizzato contro di lui, ma comprese presto che mentre la madre e i fratellini erano volati istantaneamente nell'aldilà, il giudice e gli uomini di scorta erano rimasti prigionieri di quel boato, condannati a riascoltarlo ogni singolo giorno della loro vita. Questa consapevolezza ha permesso di trasformare l'odio in empatia, rendendo la loro storia uno strumento educativo fondamentale per facilitare l'esercizio della memoria collettiva, affinché il sacrificio di innocenti non venga mai vanificato dall'oblio





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