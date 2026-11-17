A Serre, l'omicidio di Immacolata riaccende il dibattito sull'isolamento delle donne over 75. Dati Istat e Fondazione Cecchini evidenziano il fallimento del sistema di assistenza ai caregiver.

L'omicidio di Immacolata, avvenuto a Serre in provincia di Salerno, non rappresenta una cronaca nera isolata ma segnala una crisi strutturale del welfare. La tragedia familiare ha messo a nudo la fragilità delle donne anziane e la mancanza di reti di supporto pubblico per chi assiste coniugi non autosufficienti.

Dati Istat sul rischio per donne over 75

I dati statistici confermano che le donne ultra sessantacinquenni sono esposte a un rischio significativamente superiore di violenza domestica. Secondo il report Istat sugli omicidi del 2024, la probabilità di essere uccise in ambito familiare per le donne tra i 75 e gli 84 anni è di 0,81 ogni 100mila abitanti. Questa cifra è esattamente il doppio della media nazionale, che si attesta allo 0,38. Tali numeri evidenziano come le vittime più anziane siano statisticamente più vulnerabili rispetto alle altre fasce d'età.

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Il vuoto legislativo e il ruolo della Fondazione Cecchettin

La Fondazione Cecchettin ha lanciato un appello urgente alle imprese affinché sostenano i centri antiviolenza attraverso l'occupazione. Il rapporto della fondazione evidenzia come la solitudine dei caregiver, spesso donne, sia un'emergenza sociale non risolta. Chi assiste un coniuge malato ventiquattro ore su ventiquattro si trova in una condizione di abbandono istituzionale, priva di tregua o alternative professionali.

Impatto sulla salute dei familiari caregivers

Quando il familiare a carico è un'altra persona anziana, fragile e priva di una rete parentale vicina, il sistema socio-sanitario pubblico appare incapace di intervenire. La mancanza di sostegno domiciliare adeguato e di servizi di sollievo temporaneo costringe i caregiver a rinunciare alla propria salute. Le donne sono le principali vittime di questo cedimento fisico e psicologico dovuto alla cronicità della malattia del congiunto assistito.

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Limiti delle rilevazioni statistiche nazionali

I dati nazionali sulla violenza contro le donne mostrano limiti significativi nella copertura delle vittime più giovani, poiché le indagini raggiungono prevalentemente soggetti tra i 16 e i 75 anni. Questo gap statistico fa sì che le violenze commesse ai danni delle donne più anziane rimangano spesso invisibili. I confini tra amore, abitudine, logoramento e sopruso si fanno labili, sfuggendo alle rilevazioni ufficiali e ai numeri complessivi del fenomeno.

Aspettative per le indagini e il futuro del welfare

Le inchieste giudiziarie in corso a Serre stabiliranno i fatti specifici di questo caso tragico. Tuttavia, la comunità deve prendere atto che la solitudine e l'abbandono sono cause scatenanti riconosciute. Servono politiche strutturali che supportino le famiglie di fronte alla non autosufficienza, evitando che il dramma dei caregiver diventi l'unica risposta disponibile per chi gestisce la fragilità.