Il drone V-BAT di Shield AI coinvolto in incidenti: dita tranciate e oltre 50 schianti

Un ufficiale della Marina rumena ha subito l'amputazione parziale di due dita a causa dell'elica di un drone V-BAT durante un addestramento. Il problema si aggiunge a una lunga serie di incidenti e segnalazioni di sicurezza.

NEW YORK, 5 giugno (Reuters) - Un anno fa, Ryan Tseng, capo della startup statunitense di tecnologia per la difesa Shield AI, annunciò che la sua azienda aveva voltato pagina.

Dopo un incidente sanguinoso che aveva parzialmente reciso le dita di un ufficiale della Marina statunitense durante un test del suo drone V-BAT, Shield AI aveva risolto i problemi di sicurezza con un nuovo carrello di atterraggio e adesivi di avvertenza vicino all'elica.

'L'aeromobile è, dalla punta alla coda, un aereo radicalmente migliore', aveva detto Tseng a Forbes lo scorso anno. Ora, un nuovo incidente getta ombre sulla sicurezza del velivolo.

Il 12 maggio, durante un'esercitazione di addestramento con Shield AI su una nave al largo della costa del Texas, la mano di un ufficiale della Marina rumena è rimasta intrappolata in un'elica del V-BAT, recidendo due delle sue dita e fratturandone una terza, ha riferito un portavoce del Ministero della Difesa nazionale rumeno a Reuters. L'incidente, mai reso noto in precedenza, arriva mentre Shield AI cerca di superare anni di intoppi tecnici e preoccupazioni per la sicurezza con il suo V-BAT, secondo interviste con 21 ex dipendenti, dirigenti del settore e investitori, e una revisione di una denuncia di denuncia di irregolarità, una causa legale relativa a ambienti di lavoro ostili e presentazioni aziendali da parte di Reuters.

Reuters ha scoperto che il V-BAT si è schiantato più di 50 volte negli ultimi 18 mesi, che diversi dipendenti che avevano sollevato problemi di sicurezza sono stati licenziati e che un aereo Cessna con a bordo un impiegato di Shield AI e suo figlio ha dovuto compiere una manovra evasiva per evitare una collisione a mezz'aria con un V-BAT. Shield AI avrebbe anche oscurato i difetti tecnici del suo V-BAT, che costa circa 1 milione di dollari, per favorire le vendite militari, secondo una denuncia di denuncia di irregolarità presentata a maggio all'Ufficio dei giudici di diritto amministrativo del Dipartimento del Lavoro e visionata da Reuters.

Shield AI ha acquisito il V-BAT, un velivolo senza pilota a decollo e atterraggio verticale (VTOL) progettato per usi militari, quando ha acquistato Martin UAV nel 2021. L'azienda non ha reso disponibili per un'intervista né Tseng né Gary Steele, che ha sostituito Tseng come CEO lo scorso anno.

In una dichiarazione a Reuters, Shield AI ha affermato di avere un solido record di sicurezza e ha difeso le prestazioni dei suoi droni, sostenendo che 'gli incidenti operativi sono comuni' per un drone come il V-BAT.

'Il V-BAT rimane uno dei velivoli VTOL più collaudati operativamente oggi in servizio', ha affermato la società, aggiungendo che il drone ha accumulato 18.000 ore di volo dal 2019. Shield AI ha affermato che l'incidente del 12 maggio è stato causato da 'una violazione delle procedure di sicurezza stabilite, non da un difetto del prodotto', senza rivelare la violazione specifica.

Il Ministero della Difesa rumeno ha dichiarato di stare indagando sull'incidente e che sarebbe prematuro trarre conclusioni in merito alla colpa o alla possibilità che l'incidente potesse essere prevenuto. L'ufficiale rumeno, la cui identità non è stata divulgata, è stato sottoposto a interventi per riattaccare le dita il 12 e il 16 maggio presso il Centro medico universitario di New Orleans.

Le sue condizioni sono peggiorate ed è stato inviato al Walter Reed National Military Medical Center nel Maryland, dove è rimasto fino al 25 maggio, ha dichiarato il ministero in una nota, senza fornire ulteriori dettagli medici. Le Forze Navali rumene, che lo scorso anno hanno firmato un accordo da 30 milioni di dollari con Shield AI per il V-BAT, hanno affermato che il contratto rimane in vigore.

Shield AI, valutata 12,7 miliardi di dollari in un round di finanziamento di marzo co-guidato da JPMorgan, è emersa come una delle più grandi scommesse della Silicon Valley nel settore della tecnologia per la difesa, posizionandosi come fornitore chiave di droni e software autonomo per riarmare il Pentagono mentre infuriano le guerre in Ucraina e Medio Oriente e crescono le tensioni con la Cina per Taiwan. A febbraio, il vicepresidente statunitense JD Vance era in visita in Armenia quando gli è stato mostrato l'ultimo modello V-BAT, appena venduto nell'ambito delle prime vendite di armi di Washington al paese.

'Cavolo. Guarda questa cosa!

' ha detto Vance in un video pubblicato su LinkedIn, girando intorno al drone in una sala dorata. 'Farà cose fantastiche per voi ragazzi. ' Altre startup di droni hanno subito battute d'arresto mentre si affrettano a consegnare tecnologie nascenti sul campo di battaglia.

Reuters ha già riferito che altre aziende di droni hanno sofferto dopo incidenti e che una serie di test di navi autonome della Marina statunitense è andata storta quando imbarcazioni senza pilota si sono scontrate tra loro





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