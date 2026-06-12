Il duo comico vince un premio per il successo di 'Oi vita mia'

Il duo comico ha ritirato un premio per il successo del film italiano 'Oi vita mia', che ha registrato il miglior incasso nella passata stagione. I due comici hanno espresso la loro sorpresa per il successo del film e hanno ringraziato chi ha avuto il coraggio di andare a vederli.

Aormina, 12 giu. - Il duo comico ha ritirato un premio per il successo del film italiano 'Oi vita mia', che ha registrato il miglior incasso nella passata stagione.

I due comici hanno espresso la loro sorpresa per il successo del film e hanno ringraziato chi ha avuto il coraggio di andare a vederli. Quando chiesti se andrebbero a Sanremo, hanno ironizzato: 'Noi? Non ci chiama Stefano De Martino però gli facciamo in bocca al lupo, saprà chi chiamare, noi abbiamo da fare'. Il duo comico ha anche menzionato di avere un'idea per il loro prossimo film, ma non hanno fornito ulteriori dettagli.

Il Festival ha anche ospitato altre attrazioni, tra cui la presentazione di un nuovo prodotto di una nota azienda. La manifestazione è stata caratterizzata da una vasta gamma di attività e intrattenimenti, che hanno attratto una folla di spettatori. La comicità del duo comico ha rispecchiato la gioia e l'entusiasmo dei presenti, che hanno apprezzato la loro presenza al Festival





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