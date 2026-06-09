Il fallimento del progetto Scaf: un altro ostacolo sulla strada dell'industria della difesa europea

Il progetto Scaf, l'aereo da combattimento del futuro che avrebbe dovuto essere prodotto in collaborazione tra Francia e Germania, è stato abbandonato. La notizia conferma le difficoltà nell'unire le forze per creare un'industria della difesa europea, ancora segnata dagli interessi nazionali e dalle rivalità tra i paesi. La Germania ha deciso di ritirarsi dal progetto, dopo anni di conflitti tra gli industriali delle due sponde del Reno. La Francia aveva sperato che la volontà politica avrebbe prevalso sulle divergenze, ma la Germania ha ritenuto il progetto insostenibile. Il fallimento del Scaf arriva in un momento in cui la costruzione di un'industria della difesa europea è al centro delle preoccupazioni, a causa della guerra in Ucraina e del comportamento degli Stati Uniti. La vicenda è il simbolo delle differenze nazionali e delle difficoltà nell'unire le forze per creare un'industria della difesa europea.

Il progetto Scaf , l'aereo da combattimento del futuro che avrebbe dovuto essere prodotto in collaborazione tra Francia e Germania , è stato abbandonato. La notizia conferma le difficoltà nell'unire le forze per creare un'industria della difesa europea, ancora segnata dagli interessi nazionali e dalle rivalità tra i paesi.

La Germania ha deciso di ritirarsi dal progetto, dopo anni di conflitti tra gli industriali delle due sponde del Reno. La Francia aveva sperato che la volontà politica avrebbe prevalso sulle divergenze, ma la Germania ha ritenuto il progetto insostenibile. Il fallimento del Scaf arriva in un momento in cui la costruzione di un'industria della difesa europea è al centro delle preoccupazioni, a causa della guerra in Ucraina e del comportamento degli Stati Uniti.

La vicenda è il simbolo delle differenze nazionali e delle difficoltà nell'unire le forze per creare un'industria della difesa europea





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