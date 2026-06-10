Il fallimento delle riforme del sistema penitenziario italiano

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, aveva presentato un programma di riforme per il sistema penitenziario italiano, ma tre anni e mezzo dopo il referendum sulla separazione delle carriere è stato bocciato. Nel frattempo, la situazione nelle carceri italiane è peggiorata a causa del sovraffollamento e della carenza di organici, portando a condizioni igieniche insostenibili e problemi di salute mentale. Inoltre, l'associazione Antigone ha denunciato che oltre 6.500 detenuti sono stati sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. Il Rapporto annuale dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha riconosciuto la solidità fiscale raggiunta dal governo, ma ha anche sottolineato che in vista della manovra gran parte delle risorse risulta già impegnata.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, aveva presentato un programma di riforme per il sistema penitenziario italiano, tra cui la responsabilità civile dei magistrati, la riforma della custodia cautelare, la separazione delle carriere del giudice e del pubblico ministero e la riduzione del potere delle correnti.

Tuttavia, tre anni e mezzo dopo, il referendum sulla separazione delle carriere è stato bocciato a causa di errori del ministero e della maggioranza. Nel frattempo, la situazione nelle carceri italiane è peggiorata: il sovraffollamento e la carenza di organici hanno portato a condizioni igieniche insostenibili e a problemi di salute mentale.

Inoltre, l'associazione Antigone ha denunciato che oltre 6.500 detenuti sono stati sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. Il carcere in Italia è tecnicamente fuori dalla legalità costituzionale e circa mille italiani ogni anno pagano le conseguenze di detenzioni ingiuste. Il Rapporto annuale dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha riconosciuto la solidità fiscale raggiunta dal governo, ma ha anche sottolineato che in vista della manovra gran parte delle risorse risulta già impegnata.

C'è la clausola green ma pure l'esigenza di mettere fieno in cascina. Nota di merito ai Comuni: protagonisti nell'attuazione del Pnrr





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