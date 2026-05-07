Il Fallimento di Openda alla Juventus: Un Errore di Calcolo Milionario

L'attaccante belga Openda diventa l'ultima scelta di Spalletti mentre il riscatto obbligatorio dal Lipsia pesa per oltre 40 milioni sulle casse della Juventus.

Il panorama calcistico della Juventus sta attraversando un momento di profonda riflessione, specialmente per quanto riguarda la gestione del proprio parco attaccanti. Al centro di questa tempesta si trova loïs openda, l'attaccante belga arrivato nell'estate dello scorso anno dal lipsia con grandi aspettative, che si è rivelato invece come una delle più clamorose delusioni della stagione.

Le prestazioni del calciatore sono state quasi costantemente insufficienti, con un rendimento che non ha mai raggiunto i livelli richiesti per un giocatore del suo calibro e del costo sostenuto. Lo score offensivo, elemento fondamentale per chi ricopre il ruolo di punta, è risultato essere del tutto inadeguato, trasformando quello che doveva essere il colpo di mercato per il 2025 in un vero e proprio incubo sportivo.

A peggiorare la situazione è il fatto che openda, insieme a david, abbia deluso pesantemente le speranze di tifosi e società, creando un clima di tensione attorno alla sua figura. L'ironia della sorte ha voluto che proprio nel momento di massimo declino tecnico, il riscatto dal lipsia sia diventato obbligatorio.

Il percorso recente del belga è inquietante per chiunque ami il calcio: luciano spalletti lo ha schierato in campo in sole due delle ultime nove partite di campionato, concedendogli pochi e insignificanti minuti. Nello specifico, l'attaccante ha fatto delle brevissime comparse nei finali dei match contro la roma e il bologna, accumulando in totale appena sette minuti di gioco, escludendo i recuperi.

Per tutto il resto del tempo, openda è rimasto confinato in panchina, assistendo impotente alle sorti della squadra durante gli incontri contro pisa, udinese, sassuolo, genoa, atalanta, milan e verona. Spalletti ha chiaramente deciso di proseguire la stagione senza di lui, dopo avergli concesso numerose opportunità che non hanno portato a risultati concreti.

Ricordiamo l'episodio del ventuno gennaio, prima della gara contro il benfica in champions league, quando l'allenatore aveva gridato al giocatore la necessità di svegliarsi, un messaggio che aveva fatto il giro dei social media ma che non aveva prodotto alcun effetto reale sul campo. La situazione è diventata così critica che lo stesso spalletti, alla vigilia della sfida contro il como, ha ammesso pubblicamente che la società potrebbe aver valutato male alcune caratteristiche del giocatore.

Il tecnico ha sottolineato come la crescita della squadra dipenda dalla qualità collettiva e dalla capacità relazionale tra i calciatori, elementi che openda non è riuscito a integrare nel sistema bianconero. Se inizialmente era la seconda scelta dietro a david, negli ultimi due mesi il belga è diventato l'ultima opzione in tutto il reparto offensivo.

Mentre altri giocatori, come aquele arrivato dal nizza, hanno mostrato segnali di miglioramento nonostante i problemi fisici, openda è rimasto intrappolato in un vortice di inefficacia e marginalità. Dal punto di vista economico, la Juventus si trova ora di fronte a un problema gravissimo. L'acquisizione a titolo definitivo è diventata effettiva a causa di una clausola legata al piazzamento della squadra tra le prime dieci posizioni della classifica, traguardo raggiunto l'undici febbraio dopo la vittoria contro l'atalanta.

Questo significa che le casse sociali dovranno versare circa quarantuno milioni di euro, a cui si aggiungono i tre virgola tre milioni già pagati per il prestito. Si tratta di una spesa enorme se rapportata al contributo nullo fornito dal calciatore. La società sta ora valutando diverse opzioni per limitare i danni.

Sebbene ci sia stato un interesse da parte del bologna, l'idea prevalente sarebbe quella di cedere l'attaccante in prestito all'estero per un anno, sperando di rivalutarlo tecnicamente ed economicamente. Una cessione definitiva è attualmente esclusa poiché comporterebbe una perdita finanziaria insostenibile, obbligando la juve ad accettare cifre molto inferiori a quelle investite. Resta l'incertezza sul futuro immediato, con l'imminente partita di leCCE che probabilmente vedrà openda ancora una volta relegato al ruolo di spettatore in panchina





GoalItalia / 🏆 26. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Juventus Openda Spalletti Calciomercato Serie A

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Locatelli spinge la sua Juventus: 'La Champions League dipende da noi, niente alibi'Il capitano della Juventus parla del rush finale di campionato: 'Ora le partite sono tutte difficili, noi dobbiamo vincere e non fare calcoli'

Read more »

Trump sospende 'Project Freedom' e attacca il Papa: l'Iran celebra il 'fallimento' degli USAIl presidente americano Donald Trump annuncia una sospensione a sorpresa dell'operazione militare 'Project Freedom' nello Stretto di Hormuz, citando progressi nelle trattative con l'Iran. L'Iran celebra il 'fallimento' degli USA, mentre Trump critica Papa Leone XIV per la sua presunta indulgenza verso Teheran.

Read more »

Tante risate e un giallo che tiene gli spettatori col fiato sospeso: al teatro Anfitrione Ritorno al presenteCosa succede quando il destino commette un errore burocratico e San Pietro si distrae proprio...

Read more »

Un doppio fallimento russo in MaliLa decisione della giunta militare di preferire l’alleanza con la Russia a quella con la Francia rivela tutte le sue debolezze Leggi

Read more »

Il fallimento del patto della spigola: le crepe nel governo MeloniAnalisi del vertice a Palazzo Chigi che, nonostante l'atmosfera conviviale, non ha prodotto accordi concreti, rivelando le profonde divisioni interne alla maggioranza.

Read more »

Bremer non si tocca per la Juve, ma in estate può perderlo: sirene di Liverpool e PremierGleison Bremer si conferma il pilastro inamovibile della difesa della Juventus, nonostante qualche svarione e le critiche forti piovute dopo l’errore.

Read more »