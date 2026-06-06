Il fallimento non esiste nella vita vissuta

Riflessione sulla parola fallimento applicata alla vita umana, criticando l ossessione per il successo e rivalutando l ordinarietà come forma di autenticità.

Caro dottor D Alessandro, la sua domanda sul fallimento mi ha colpito profondamente. Lei chiede quando possiamo usare la parola fallimento per la vita di un essere umano.

La mia risposta, secca e immediata, è: quando la vita non è stata vissuta. Ma questa affermazione merita un approfondimento. Viviamo in un epoca ossessionata dal successo, dove ogni passo falso viene etichettato come fallimento. I media ci bombardano con storie di persone che hanno raggiunto vette straordinarie, trasformando l eccezione in norma.

Così, chi non diventa direttore, chi non gioca nella squadra più famosa, chi chiude un negozio, viene considerato un fallito. Ma questa è una trappola pericolosa. La vita non è una competizione. Ogni persona ha il proprio percorso, fatto di errori, ripartenze e gioie nascoste.

Il paragone con gli altri è un virus silenzioso che corrode la nostra serenità. Pensiamo che l erba del vicino sia più verde, che il compagno di banca diventato celebre abbia una vita migliore. Eppure, quante volte scopriamo che quelle vite apparentemente perfette nascondono tragedie? La celebrità che si getta dal grattacielo, l imprenditore che perde tutto ma ritrova se stesso.

Non esiste una ricetta per il successo, perché il successo è una costruzione sociale. L unica vera sconfitta è smettere di vivere. Sbagliare è umano, ricominciare è coraggioso. Come dice Filippo La Porta nel suo Elogio della vita ordinaria, l ambizione non è un obbligo, il fallimento non è una colpa, la gloria non è un destino.

Dobbiamo riscoprire il valore della vita quotidiana, delle piccole gioie, delle relazioni autentiche. La vita non ha bisogno di essere straordinaria per essere significativa. Basta essere vissuta con intensità e consapevolezza. In un mondo che idolatra l eccezione, difendere l ordinarietà è un atto rivoluzionario.

La vita è bella, nonostante tutto, come diceva Vittorio Buttafava. E allora, caro amico, non chiediamoci se abbiamo fallito. Chiediamoci se stiamo vivendo. Perché solo chi vive non fallisce mai





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