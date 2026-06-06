Il Far West cinese: una frontiera di sviluppo e di potere

La Cina sta costruendo un nuovo centro di gravità dell'ambizione nazionale nel grande Ovest cinese, tra Tibet e Xinjiang. Il progetto di grande diga sullo Yarlung Tsangpo è solo uno degli esempi di come Pechino sta trasformando l'area in un motore di crescita, una piattaforma logistica e un bastione strategico.

Nel grande laboratorio politico di Xi Jinping, il grande Ovest cinese è il nuovo centro di gravità dell'ambizione nazionale, non una periferia remota. Tra Tibet e Xinjiang , Pechino sta costruendo dighe gigantesche, allargando strade, binari, aeroporti e impianti energetici, mentre trasforma l'area in un motore di crescita, una piattaforma logistica e un bastione strategico ai margini dell'Asia.

Il racconto di una frontiera dove il cemento corre insieme alla sorveglianza e dove ogni chilometro di sviluppo sembra avere anche un valore politico e militare sempre più rilevante. A guardarla dalle mappe, la Cina occidentale appare come una sterminata linea di confine da stringere, collegare e mettere in sicurezza.

È qui che il potere di Xi ha deciso di investire con più decisione, non solo per portare energia e infrastrutture verso l'interno del Paese, ma anche per rendere le regioni di frontiera più saldamente integrate nell'economia nazionale e meno permeabili a pressioni esterne. La logica è chiara: spostare il baricentro dello sviluppo verso aree che per decenni erano state considerate marginali, ma che oggi valgono come riserve di energia, minerali, spazio, corridoi commerciali e profondità strategica.

In questa visione, Tibet e Xinjiang non sono soltanto territori da amministrare ma conquistano un ruolo preciso in quanto infrastrutture viventi dello Stato, nodi di una rete che unisce sicurezza, industria e sovranità. Il simbolo più potente di questa nuova stagione del Far West cinese è la grande diga sullo Yarlung Tsangpo, in Tibet, un progetto che la stampa internazionale ha descritto come il più grande impianto idroelettrico del mondo, con un costo stimato intorno ai 170 miliardi di dollari e una capacità pari a più volte quella - già gigantesca - delle Tre Gole.

La sua scala è tale da superare la dimensione della semplice opera pubblica per diventare una vera e propria dichiarazione di potenza, una sfida tecnica e una prova di volontà statale. Il fiume che taglia l'Himalaya in una delle gole più spettacolari del pianeta è anche una risorsa contesa, perché la sua energia serve alla Cina ma le sue acque hanno ricadute delicate per i Paesi a valle.

Per questo il progetto suscita timori in India, Bangladesh e Myanmar, mentre gli ambientalisti parlano di rischio ecologico, alterazione dei flussi idrici e pressione sulle comunità locali. Nella narrazione di Pechino, però, la diga appartiene a un altro lessico, con parole d'ordine come sicurezza energetica, transizione verde, integrazione territoriale. Ed è proprio questa sovrapposizione a rendere il progetto così emblematico del nuovo corso cinese.

Se il Tibet è la scena dell'epica idroelettrica, lo Xinjiang è il territorio del doppio registro: crescita economica e controllo capillare. Dopo anni in cui la regione è stata associata nel dibattito internazionale a detenzioni di massa, sorveglianza e accuse di lavori forzati, oggi Pechino la presenta come un polo turistico, industriale e logistico in rapida espansione.

Le statistiche raccontano di un autentico boom: milioni di visitatori, nuovi hotel, nuove strade, nuovi collegamenti, un marketing aggressivo delle montagne, dei laghi e delle stazioni sciistiche. La regione viene venduta come una destinazione sicura e spettacolare, mentre i turisti cinesi riempiono i social di immagini di neve, vacanze, musica e folklore rielaborato in chiave pop. Ma sotto questa patina conviviale resta intatto l'apparato securitario di Pechino.

Le reti di sorveglianza, le restrizioni e il controllo sociale non scompaiono, vengono semplicemente affiancati da una narrazione economica più seducente, capace di normalizzare il territorio agli occhi del Paese e, in parte, del mercato globale. La strategia di Xi sembra ricalcare un principio antico della politica cinese: prima la pressione, poi l'integrazione, infine la trasformazione del dissenso in crescita. In questo senso lo sviluppo non è il contrario della repressione, ma il suo complemento più sofisticato.

Lo si vede nella proliferazione di infrastrutture dual use, nell'espansione di aeroporti, eliporti, ferrovie e autostrade in aree di frontiera, e nella crescente capacità dello Stato di mobilitare imprese pubbliche e private per obiettivi che sono insieme economici e strategici. Le nuove reti logistiche servono a far circolare merci, persone e capitali, ma anche a rendere più rapido il controllo del territorio e più robusta la presenza militare lungo i confini con India, Asia centrale e Russia.

In questa prospettiva, la modernizzazione è anche un dispositivo di governo. Le regioni occidentali vengono trasformate in 'retrovia' produttiva, ma anche in avamposto di sicurezza, un luogo in cui il potere prova a rendere permanente la propria presa. Uno degli aspetti più rivelatori del nuovo corso è proprio il turismo





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