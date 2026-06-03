Il fastidio per i guru occidentali: una critica alla figura del maestro spirituale

L'articolo esplora il fastidio provato dall'autore nei confronti dei guru occidentali, figure che considera una caricatura delle tradizioni spirituali orientali. Viene analizzata la figura del guru in senso tecnico, appartenente alle tradizioni tantriche e devozionali indiane, e viene evidenziata la differenza tra i maestri del pensiero indiano e i guru occidentali. Vengono inoltre descritti i tre livelli di disagio che l'autore prova nei confronti dei guru occidentali: epistemologico, antropologico e sociologico. L'articolo conclude con una riflessione sul perché i guru funzionino così bene, anche in culture che hanno sviluppato anticorpi epistemici sofisticati.

La fascinazione per le filosofie e le religioni orientali, in particolare quelle indiane, può portare a detestare i guru occidentali . Questo fastidio è specifico e non coincide con il fastidio generico per l'irrazionale, come l'astrologia o l'omeopatia.

La figura del guru in senso tecnico appartiene alle tradizioni tantriche e devozionali che emersero nel corso del medioevo indiano, dove la trasmissione della dottrina è diretta, rituale, e la relazione personale è costitutiva dell'insegnamento. Queste idee recuperavano temi di culture autoctone e vediche, come reazione alla tradizione brahmanica e alle speculazioni laiche di formidabili filosofi come Shankara, Ramanuja, Nagarjuna, etc. I filosofi classici del pensiero indiano erano maestri, non guru.

I guru indiani operavano all'interno di tradizioni argomentative consolidate, con una comunità di pari critici, testi rivali e una storia di controversie dottrinali. Non erano comunque autoreferenziali, bensì interlocutori di un dibattito secolare. Il guru occidentale è la caricatura di una generalizzazione già approssimativa. Ciò che viene privilegiato è l'elemento carismatico-relazionale - l'asimmetria, la devozione, la promessa di una trasformazione personale.

Ciò che viene eliminato è tutto il resto: la tradizione argomentativa, la successione spirituale verificabile, i meccanismi di critica interna, l'ascesi personale del maestro come condizione di credibilità. Rimane la forma dell'autorità spirituale, priva del contenuto che storicamente la giustificava. Una sintassi senza semantica. Il disagio nei confronti di questo genere di persone si articola in tre livelli distinti, ognuno dei quali è logicamente fondato.

Il primo è epistemologico. Il guru occidentale opera in regime di immunità dalla falsificazione: fa affermazioni non verificabili e capovolge l'onere della prova. Chi non 'sente' la verità del messaggio sta esprimendo una resistenza interiore. È la struttura tipica del pensiero magico travestito da 'saggezza millenaria': se fai un'obiezione in realtà stai confermando il dogma.

Il secondo è antropologico. C'è qualcosa di profondamente coloniale - ma rovesciato - nel fatto che le classi medio-alte occidentali, con pieno accesso all'istruzione e alla medicina scientifica, scelgano di aderire a un bricolage di credenze tribali. Di idee e pratiche, soprattutto alimentari o sessuali, strappate a dottrine e rituali arcaici o di risposte culturali alla miseria economica e morale, ridotte a prodotti di consumo e a chiacchiere. Il terzo è sociologico.

Il guru costruisce una comunità di dipendenza affettiva ed epistemica. L'asimmetria di potere è enorme e raramente riconosciuta. La storia è piena di casi - da Rajneesh a figure meno celebri ma non meno criminali - in cui questa struttura ha prodotto abusi sistematici, perché non esiste alcun meccanismo istituzionale di accountability. Questa assenza non è una disfunzione.

Fa parte del design. Una domanda interessante non è perché il guru sia una figura intellettualmente discutibile alla luce di quel che sappiamo di empiricamente fondato, ma perché funzioni così bene, anche in culture che hanno sviluppato anticorpi epistemici sofisticati. Sul piano cognitivo, il guru è un attivatore ottimale di bias documentati.

L'authority bias - la tendenza ad attribuire maggiore credibilità alle affermazioni di figure percepite come autorevoli, indipendentemente dal contenuto di ciò che dicono - viene innescato da combinazioni di marcatori visivi (abbigliamento, postura, contesto rituale), retorica lenta e aforistica, e aura di accesso privilegiato a verità inaccessibili ai profani. L'oscurità del messaggio funziona come segnale di profondità: il cervello interpreta la difficoltà di elaborazione come indice di contenuto ricco ed elevato.

A chiudere il cerchio c'è la nostra tendenza innata a interpretare il mondo in termini di agenti intenzionali, che produce la sensazione che il guru 'veda attraverso' le cose e abbia accesso a significati nascosti. È la stessa struttura cognitiva che produce l'illusorio rilevamento di agenti soprannatural





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