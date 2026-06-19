Il fermaglio non appartiene a Sarah Di Giacinto: le ricerche proseguono

Il padre delle due giovani ha chiarito che il fermaglio per capelli non è di Sarah Di Giacinto, una delle sorelle scomparse da una casa famiglia tra il 6 e il 7 giugno. Le autorità stanno proseguendo le ricerche per trovare le due giovani.

Trovato lungo un sentiero vicino Civitella Alfedena ( Abruzzo ) non sarebbe di Sarah Di Giacinto , una delle sorelle scomparse da una casa famiglia tra il 6 e il 7 giugno.

Lo ha chiarito il padre delle due giovani. Il padre di Sarah non lo ha riconosciuto come appartenente alla figlia, ha semplicemente confermato che le ragazze, e Sarah in particolare, utilizzavano spesso questo tipo di fermagli. Il ritrovamento era emerso il 18 giugno, a 12 giorni dalla scomparsa di Sarah (12 anni) e Alisya (16 anni). Un'amica della sorella più piccola aveva indicato il fermaglio per capelli come un accessorio da lei usato.

L'oggetto, di colore rosso e decorato con alcuni fiori, aveva perciò alimentato le speranze degli investigatori di essere sulla pista giusta. Le autorità hanno quindi sottoposto questa ricostruzione alla verifica del padre delle giovani, che però non l'avrebbe riconosciuto tra quelli usati dalla figlia. Si sta sollevando un enorme polverone per un fermaglio, senza che vi siano certezze sulla sua appartenenza. Il riconoscimento da parte di un'amichetta di Sarah, infatti, non può essere considerato attendibile.

Si tratta comunque di un oggetto molto comune, usato da tantissime bambine. Considerando anche che il sentiero è frequentato e percorso da molte persone, non è affatto possibile affermare che quel fermaglio sia di Sarah. Nel frattempo, negli ultimi giorni una segnalazione ha destato l'interesse degli investigatori. Una commerciante di Civitella Alfedena ha riferito alle autorità che il 17 maggio, tre settimane prima della scomparsa delle sorelle, in paese c'erano due persone sospette, che mi colpirono per il loro comportamento.

La donna ha raccontato di aver chiesto loro cosa facessero in zona: Mi risposero che stavano ispezionando la zona. Ebbi una strana impressione. L'identità di queste persone è ancora ignota, ma nulla al momento fa pensare che possano essere collegati con la scomparsa di Sarah e Alisya. Le ricerche delle sorelle proseguono





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