Il Festival Verdi celebra Shakespeare: Otello, Macbeth e Falstaff in un'edizione ricca di eventi

Parma si è animata per il 25° Festival Verdi, con una Street Parade, il Verdi Off e un ricco programma di opere e concerti dedicati a Shakespeare. Il festival ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In programma opere come Otello, Macbeth e Falstaff, oltre a nuove commissioni e eventi collaterali.

Più di 1000 artisti, tra ensemble corali e orchestrali, bande musicali, cantanti, attori, ballerini, acrobati e artisti visivi, sono stati coinvolti nella sfilata di sabato 20 settembre, ispirata a “Falstaff” e realizzata con gli artigiani del Carnevale di Viareggio ed Elodie Lebigre. In serata, un videomapping finale sulla facciata del Palazzo della Pilotta, curato da Karmachina con le musiche di Giuseppe Verdi elaborate da Optogram, ha siglato l'apertura.

A seguire, il Verdi Off, in programma fino al 19 ottobre, che ha offerto una serie di eventi, tra cui un “Café Concerto” presso il Gran Caffè del Teatro, in onore del compositore, “Verdinjazz” alla Bottega Barilla, “A letto con Verdi” presso la Casa del Biscotto, il “Cucù Verdiano” a Fidenza Agrinascente Silvano Romani, e “Verdi a passo di danza” al Piazzale del Teatro Regio. OTELLO Parma è in festa: a pochi giorni dal debutto dell’Otello, che ha inaugurato il 26 settembre il 25° Festival Verdi, esteso fino al 19 ottobre anche a Busseto. L'evento principale è stato preceduto dalla Street Parade intitolata “Tutto nel mondo è burla!”, e dal Verdi Off, che ha presentato un fitto programma di oltre 190 appuntamenti in 30 giorni, coinvolgendo più di 2500 artisti e 90 tra associazioni, compagnie e istituzioni culturali, in nove diverse location tra Parma, Busseto e 22 comuni della provincia, estendendosi anche a scuole, 25 RSA, ospedali e istituti penitenziari. MATTARELLA Quest'anno il Festival Verdi ha ricevuto, per la prima volta, la Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l'edizione 2025. Il festival, che si è distinto per le sue iniziative culturali e festose, ha presentato tre opere principali, in un'edizione dedicata a Shakespeare: “Otello”, “Macbeth” nella versione del 1847, con due nuovi allestimenti creati nei laboratori del Teatro Regio sotto la regia di Federico Tiezzi e Manuel Renga, e “Falstaff”, nell'allestimento di Jacopo Spirei. Le direzioni d'orchestra sono state affidate a Roberto Abbado, Francesco Lanzillotta e Michele Spotti. RAMIFICAZIONI Oltre alle opere principali, il festival ha proposto la Messa da Requiem e il Gala Verdiano, diretti rispettivamente da Robert Treviño e Paolo Carignani, oltre agli eventi di Ramificazioni, una sezione parallela che si concentra sulla contemporaneità. Ramificazioni ha presentato, in prima assoluta e in tre diversi spazi, quattro nuovi lavori commissionati a compositori di diverse generazioni. Due di questi, “Timon Études” di Luca Francesconi e “Disdemona” commissionata a Lenz Fondazione, sono state commissioni dirette del Festival Verdi. Gli altri due, “Ouverture” e “89 Seconds to Midnight”, sono il risultato del progetto “Gradus, Passaggi per il Nuovo”, realizzato da Reggio Parma Festival, dedicato ad artisti under 35. Il filo conduttore di questa edizione è stato il legame tra Giuseppe Verdi (1813–1901) e William Shakespeare (1564–1616). Due figure distanti nel tempo, ma unite dalla capacità di rendere l'arte uno specchio del presente, portando in scena le passioni, i conflitti e le fragilità di un'umanità autentica che ancora risuona nel nostro tempo. A dare corpo a questo dialogo sono state le nuove edizioni critiche di “Macbeth” (versione 1847), “Otello” (1887) e “Falstaff” (1893), le tre opere di ispirazione shakespeariana che, attraversando il XIX secolo, ne hanno seguito l’evoluzione. Entrando nella profondità della psiche umana, hanno anticipato temi e forme del decadentismo e dell'espressionismo nella drammaturgia verdiana. MANZONI A completare la prospettiva del festival, il Gala Verdiano ha attinto a pagine di “Luisa Miller” e “Rigoletto”, con riferimenti ad altri autori della letteratura europea come Schiller e Hugo, e la “Messa da Requiem”, una testimonianza dell'ammirazione di Verdi per Alessandro Manzoni. Il programma ha incluso anche il concerto dell’Accademia Verdiana, “Fuoco di gioia”. Ramificazioni, la sezione del Festival che mira a stabilire relazioni e promuovere confronti stimolanti con la produzione verdiana e il tema centrale di questa edizione – il rapporto tra Giuseppe Verdi e William Shakespeare – si è radicata nella contemporaneità, presentando, in prima assoluta e in tre diversi spazi, quattro nuovi lavori di autori di diverse generazioni. Il festival ha visto la partecipazione di interpreti di fama internazionale che hanno dialogato con artisti emergenti: Fabio Sartori, Ariunbaatar Ganbaatar, Mariangela Sicilia, Vito Priante, Misha Kiria, Roberta Mantegna, Marta Torbidoni, Michele Pertusi, affiancati dai giovani talenti provenienti dall’Accademia Verdiana, diretta da Francesco Izzo: Melissa D’Ottavi, Francesco Congiu e Alessia Panza





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Festival Verdi Giuseppe Verdi William Shakespeare Otello Macbeth

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Festival Car 2025: Revigliasco si prepara al Concorso d’EleganzaIl borgo collinare di Revigliasco Torinese si prepara ad accogliere la quarta edizione del Festival Car: 80 vetture storiche e contemporanee, dall’iconica Lancia Flaminia Loraymo alle anteprime internazionali, per un evento che unisce eleganza, economia del territorio e riconoscimento ufficiale...

Leggi di più »

Preparativi per il 73° Festival del Cinema di San Sebastian... (ANSA)

Leggi di più »

A Padova la quarta edizione del Festival della ConsapevolezzaC’è un momento, nella vita di ognuno di noi, in cui le domande superano le risposte. È il momento in cui ci fermiamo e ci chiediamo: «Perché sto facendo tutto questo? Che senso ha la mia strada?».

Leggi di più »

Fratoianni: “Israele ci ha cancellato il visto e ci nega l’ingresso dopo la visita in…La denuncia del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra parlando con i giornalisti davanti alla Camera [Video]

Leggi di più »

Vienna: una stagione autunnale ricca di mostre, festival e notti culturaliDa settembre a novembre 2025, Vienna si conferma una delle capitali europee più vivaci...

Leggi di più »

Sanremo 2026, accordo tra Rai e Comune: cosa prevede l’intesa per il FestivalL'accordo riguarda anche 2027 e 2028, con facoltà di proroga per un ulteriore biennio

Leggi di più »