Il figlio di Shabani litiga e si isola: la posa virale che ricorda le liti di coppia

Dopo un litigio nel recinto, il figlio del celebre gorilla Shabani assume una posa pensierosa che scatena il web. Biologi spiegano che è normale comportamento sociale.

Dopo una vivace discussione nel recinto dello zoo di Nagoya , il figlio del celebre Shabani , il gorilla maschio noto per il suo fascino magnetico e la posa pensierosa che lo ha reso una star globale, ha messo in scena una reazione che ha immediatamente catturato l'attenzione del web.

Il giovane primate, dopo il battibecco, si è isolato in un angolo del recinto, assumendo una posizione con la mano appoggiata al mento e lo sguardo perso nel vuoto, che molti hanno paragonato alla tipica reazione umana dopo un litigio domestico. La scena, ripresa da un visitatore e pubblicata sui social, ha rapidamente fatto il giro delle piattaforme virali, scatenando una valanga di commenti e condivisioni.

Il video mostra il gorilla seduto in disparte, con le spalle curve e gli occhi fissi su un punto lontano, come se stesse rimuginando sui suoi errori o meditando sulle cose da dire. I visitatori del parco giapponese, abituati a vedere Shabani e la sua famiglia, non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza con le dinamiche umane, scatenando un dibattito tra ironia e riflessione. Gli esperti di comportamento animale, tuttavia, tendono a smorzare gli entusiasmi antropomorfici.

I biologi dello zoo di Nagoya hanno spiegato che il momentaneo distacco dal gruppo è una normale dinamica sociale tra primati. I gorilla, come molte specie animali, utilizzano il linguaggio del corpo per comunicare stati d'animo e stabilire gerarchie. La posa pensierosa del giovane gorilla potrebbe semplicemente essere un modo per rilassarsi o per evitare ulteriori conflitti, senza alcun rimorso o riflessione cosciente. Nonostante ciò, il parallelismo con le reazioni umane ha reso il video irresistibile per il pubblico.

Gli scienziati ricordano che attribuire emozioni umane agli animali può essere fuorviante, ma riconoscono che queste analogie aiutano a sensibilizzare il pubblico sulla complessità del mondo animale. Sui social, la sezione commenti si è riempita di battute e confessioni. Molte utenti hanno ironizzato sulla somiglianza con i propri compagni: 'quando ha la peggio in una discussione e si rifugia nell'altra stanza', ha scritto una commentatrice su X. Un altro ha aggiunto: 'Mio marito in versione gorilla'.

Qualcuno ha persino creato meme paragonando il giovane primate a celebri scene di film romantici. Al di là delle spiegazioni scientifiche, il web ha già decretato il suo verdetto, trasformando il figlio di Shabani in una nuova icona virale. La sua immagine, con quella posa così umana, ha conquistato milioni di utenti, riportando l'attenzione sullo zoo di Nagoya e sulla famiglia di Shabani, già famoso per la sua fotogenia.

Intanto, i biologi continuano a monitorare il comportamento del gruppo, sottolineando che episodi come questo sono del tutto normali e non indicano stress o problemi. La natura, ancora una volta, si dimostra capace di emozionare e sorprendere





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