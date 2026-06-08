Il film 'Bea sa la verità' è un remake del classico 'Klute', diretto da Alan J. Pakula. La storia segue la vita di Bea, una giovane donna che si ritrova coinvolta in una storia d'amore con un uomo misterioso.

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La storia segue la vita di Bea, una giovane donna che si ritrova coinvolta in una storia d'amore con un uomo misterioso. Presenti anche il padre e la madre di Bea e il suo ex fidanzato Jonathan. Nel frattempo Ben incontra una donna che prova a corteggiare Ben e Bea decidono di sfidare l'ironia della sorte e la messa in scena li costringerà a sopportarsi senza risparmiare piccole ripicche, portando la storia in un ambito lussuoso e contemporaneo.

Uno degli aspetti più riusciti è senza dubbio la chimica tra i due protagonisti. Le location australiane contribuiscono a creare un'atmosfera piacevole e rilassata. L'ossatura esile e già vista dei protagonisti Sydney Sweeney e Glen Powell senza risultare eccessivi o artificiosi, sono la forza motrice del film. Glen, nato in Texas nel 1988, è un attore che ha già dimostrato la sua abilità in film come 'Top Gun: Maverick'.

Il film 'Bea sa la verità' è un remake del mitico film con Jane Fonda del 1966. Di pochi giorni fa l'annuncio che il film sarà distribuito nelle sale a partire dal prossimo mese





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