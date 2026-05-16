Il filo emotivo che unisce genitori e figli: l'asinello Gallipoli torna a casa

La coppia anglo-australiana che ha lasciato i bambini in una comunità di Vasto per motivi di sicurezza, incontrerà di nuovo i tre bimbi e potrà riabbracciarli dopo una settimana. Gli appuntamenti sono già fissati e i colloqui, gli incontri e le videochiamate dei bambini procedono regolarmente.

l'asinello Gallipoli, un simpatico ribelle che fugge sempre, diventa il filo emotivo che tiene uniti genitori e figli , mentre si segue una traiettoria precisa per riportare i bambini a casa.

La coppia anglo-australiana incontrerà di nuovo i tre bimbi. La prossima settimana potranno riabbracciarli, lontano dalla comunità di Vasto che li ospita da sei mesi. Gli appuntamenti sono già.

«I colloqui, gli incontri e le videochiamate dei miei assistiti con i bambini procedono regolarmente. I genitori si attengono scrupolosamente alle indicazioni ricevute, anche se non possono non notare che i loro figli, in ogni occasione, chiedono quando potranno tornare a casa - afferma il nuovo difensore, l'avvocato- Mancano loro la mamma e il papà, ma anche il cavallo Lee, l'asinello Gallipoli, i due cagnolini Spirit e Mr. Fluffy, i quattro gattini, le papere e le galline che vivevano con loro e facevano parte della loro quotidianità»





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