Il finale di Scary Movie 6: un caos totale e una costruzione che ribalta le regole del franchise

Il sesto capitolo della saga di Scary Movie è un caos totale, con rivelazioni, cameo e una costruzione che ribalta le regole del franchise. La storia si svolge nella casa di Cindy, che vive in una casa ultra blindata e piena di trappole, sulla scia di David Gordon Green.

Il finale di Scary Movie 6 è un caos totale, tra rivelazioni, cameo e una costruzione che ribalta le regole del franchise. La storia si svolge nella casa di Cindy , che vive in una casa ultra blindata e piena di trappole, sulla scia di David Gordon Green .

La donna si prepara da anni al ritorno di Ghostface, ma nessuno le ha mai creduto. Ora, però, sono costretti a farlo. Ghostface attacca mentre i passeggeri litigano su questioni di linguaggio inclusivo. La nuova generazione si rende presto conto che il killer non è più interessato ai loro genitori, ma ha preso di mira loro.

Il film centra in pieno la generazione a cui il sequel di un franchise dovrebbe rivolgersi, e ci riesce meglio della maggior parte dei recenti revival. La riconciliazione tra Cindy e Sara funziona come cuore emotivo del finale, ma nessuna scena post-credit. Questa scelta potrebbe deludere alcuni fan, ma in realtà è essa stessa una parodia della mania moderna dei sequel e degli universi condivisi.

La prima scena è il premio per chi resta in sala fino alla fine, prendendo ancora una volta in giro le regole non scritte del cinema contemporaneo





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