Il Fondo Monetario Internazionale sceglie un nuovo capo missione per il Venezuela

Il Fondo Monetario Internazionale ha scelto Alvaro Piris Chavarri come nuovo capo missione per il Venezuela. La nomina arriva dopo che il Venezuela, in default sul debito estero dal 2017, ha dichiarato di voler avviare una ristrutturazione. Il FMI sta discutendo un percorso per tenere una consultazione con il Venezuela, un segno che l'impegno con Caracas si sta muovendo verso una regolare sorveglianza economica.

Il Fondo Monetario Internazionale ha scelto Alvaro Piris Chavarri come nuovo capo missione per il Venezuela . Piris attualmente ricopre il ruolo di vicedirettore del FMI nel suo dipartimento africano e capo missione per l'Etiopia.

La nomina arriva dopo che il Venezuela, in default sul debito estero dal 2017, ha dichiarato di voler avviare una ristrutturazione. Gli analisti stimano che il totale, comprese le obbligazioni non pagate, le sentenze arbitrali e gli interessi, superi i 150 miliardi di dollari. Il Venezuela sta cercando di reintegrarsi nel sistema finanziario globale dopo aver ristabilito le relazioni con il FMI e la Banca Mondiale, che erano state sospese nel 2019 per controversie sul riconoscimento del governo.

Il FMI ha detto che sta discutendo un percorso per tenere una consultazione





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