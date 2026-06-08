Il Forum economico di San Pietroburgo: la Russia al guinzaglio

Il Forum economico di San Pietroburgo si è tenuto in una città deserta, con centinaia di droni ucraini che sorvolavano la zona. Putin ha attraversato i giorni della sua esibizione di influenza e florescenza economica rinchiuso in una casamatta, mentre il cielo ronzava di droni beffardi. Think tank russi hanno iniziato a discutere di un compromesso per l'Ucraina, mentre la platea ha espresso perplessità sul discorso di Putin.
L'apertura e la chiusura dello Spief, il Forum internazionale economico di San Pietroburgo, ha avuto l'omaggio di centinaia di droni, i sempre più inafferrabili e spesso letali guerrieri da due spicci di cui l' Ucraina , in quattro anni di guerra, è diventata.
Il Forum, che vedeva dopo nove anni il ritorno di rappresentanze imprenditoriali tedesche e americane, e ospitava delegati da centotrenta paesi, si è tenuto in una città deserta, poiché il governatore aveva invitato i cittadini a barricarsi in casa. I droni ucraini ormai viaggiano per migliaia di chilometri e intercettarli non è un schiocco di dita.
All'inizio di questa miserabile guerra, febbraio 2022, si faceva il parallelo fra Davide e Golia, e quanto è azzeccato ora, davanti alle casalinghe macchinette volanti che dominano al tempo dei missili ipersonici e delle minacce nucleari da fine del mondo. Vladimir Putin ha attraversato i giorni della sua amata esibizione di influenza e florescenza economica rinchiuso in una casamatta, con scherani e ospiti, mentre sopra di lui il cielo ronzava di droni beffardi. Non è la prima volta.
Soltanto un mese fa, l'annuale parata per la vittoria nella Grande guerra patriottica s'era tenuta in modi e tempi ridotti, e in regime più o meno di tregua, per lo stesso timore: che da qualche anfratto sgusciassero gli insettoni di Volodymyr Zelensky. Come quasi tutti voi, sono un dilettante appassionato di geopolitica, e casomai toccherà a qualcuno più titolato di me fare della suggestione un elemento di prova.
Ma, nello spazio di quattro settimane, il segnale non è trascurabile: i due appuntamenti dello sfoggio di potenza militare ed economica ridotti a spauriti obblighi protocollari. Andrea Romano ci aveva segnalato il cambio di umore di alcuni fra i più rilevanti Think tank russi, come Rossija v Global'noj Politike, per il quale Vasilij Kašin ha scritto che bisognerà cominciare a ragionare su un compromesso: quali parti dei territori già conquistati è ragionevole rivendicare, poiché l'occupazione dell'intera Ucraina e il cambio di regime sono obiettivi coincidenti e irraggiungibili.
Ne è sortito un dibattito impensabile fino a qualche mese fa. Ma ancora più spettacolare è stato assistere alle perplessità della platea al breve e meccanicamente autoelogiativo discorso di Putin: ne ha scritto Maria Sole Betti. Il banchiere Andrej Kostin ha parlato di stagnazione; l'ad di Sberbank, German Gref, di preoccupante calo degli investimenti; Alexei Mordashov, proprietario dell'acciaieria Severstal, di una riduzione costante degli ordini e di perdita di occupazione.
Di colpo evaporano tutte le certezze del dittatore: l'inviolabilità della Russia e in particolare delle sue piazze di autoesaltazione; il tambureggiante e corale sostegno dei suoi propagandisti; la fedeltà supina e talvolta tremebonda dell'élite economica che così tanto deve alla sua generosità. Sarebbe un po' presuntuoso trarre delle conseguenze. Ma in questa domenica mattina è già molto godersi la fotografia di un lungo, scialbo mese putiniano. La Russia al guinzaglio. La voce libera di Ksenia Mironova, giornalista 'indesiderata
Forum Economico Di San Pietroburgo Droni Ucraini Putin Ucraina Think Tank Russi Compromesso Discorso Di Putin
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ucraina, massiccio attacco con droni su San Pietroburgo e MoscaLancio di droni dall'Ucraina sulla Russia, oltre 350 velivoli intercettati. Domani il vertice con Zelensy, Starmer, Merz e Macron
Read more »
Guerra in Ucraina, Zelensky: «I nostri droni su San Pietroburgo stanno funzionando»Sul terreno continuano i raid russi. Un drone nel Kherson ha provocato due morti e altri due persone sono decedute per un attacco a Zaporizhzhia
Read more »
Il discorso breve di Putin al Forum di San Pietroburgo: numeri a confronto tra Russia, Europa e Stati UnitiDurante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo, Vladimir Putin ha tenuto un discorso conciso in cui ha presentato dati macroeconomici della Russia, confrontandoli con quelli dell'Eurozona e degli Stati Uniti. Il leader russo ha evidenziato il basso debito pubblico e il deficit contenuto della Russia, oltre alla crescita della disoccupazione e dei salari. Tuttavia, analisti russi e dati ufficiali dipingono un quadro più fosco, con una revisione al ribasso della crescita per il 2026 e segnali di stagnazione.
Read more »
Il secondo attacco ucraino su San Pietroburgo in pochi giorniL'Ucraina dice di aver colpito una base militare e alcuni depositi nella regione, la Russia di aver abbattuto centinaia di droni
Read more »