Il Forum economico di San Pietroburgo: la Russia al guinzaglio

Il Forum economico di San Pietroburgo si è tenuto in una città deserta, con centinaia di droni ucraini che sorvolavano la zona. Putin ha attraversato i giorni della sua esibizione di influenza e florescenza economica rinchiuso in una casamatta, mentre il cielo ronzava di droni beffardi. Think tank russi hanno iniziato a discutere di un compromesso per l'Ucraina, mentre la platea ha espresso perplessità sul discorso di Putin.

L'apertura e la chiusura dello Spief, il Forum internazionale economico di San Pietroburgo, ha avuto l'omaggio di centinaia di droni, i sempre più inafferrabili e spesso letali guerrieri da due spicci di cui l' Ucraina , in quattro anni di guerra, è diventata.

Il Forum, che vedeva dopo nove anni il ritorno di rappresentanze imprenditoriali tedesche e americane, e ospitava delegati da centotrenta paesi, si è tenuto in una città deserta, poiché il governatore aveva invitato i cittadini a barricarsi in casa. I droni ucraini ormai viaggiano per migliaia di chilometri e intercettarli non è un schiocco di dita.

All'inizio di questa miserabile guerra, febbraio 2022, si faceva il parallelo fra Davide e Golia, e quanto è azzeccato ora, davanti alle casalinghe macchinette volanti che dominano al tempo dei missili ipersonici e delle minacce nucleari da fine del mondo. Vladimir Putin ha attraversato i giorni della sua amata esibizione di influenza e florescenza economica rinchiuso in una casamatta, con scherani e ospiti, mentre sopra di lui il cielo ronzava di droni beffardi. Non è la prima volta.

Soltanto un mese fa, l'annuale parata per la vittoria nella Grande guerra patriottica s'era tenuta in modi e tempi ridotti, e in regime più o meno di tregua, per lo stesso timore: che da qualche anfratto sgusciassero gli insettoni di Volodymyr Zelensky. Come quasi tutti voi, sono un dilettante appassionato di geopolitica, e casomai toccherà a qualcuno più titolato di me fare della suggestione un elemento di prova.

Ma, nello spazio di quattro settimane, il segnale non è trascurabile: i due appuntamenti dello sfoggio di potenza militare ed economica ridotti a spauriti obblighi protocollari. Andrea Romano ci aveva segnalato il cambio di umore di alcuni fra i più rilevanti Think tank russi, come Rossija v Global'noj Politike, per il quale Vasilij Kašin ha scritto che bisognerà cominciare a ragionare su un compromesso: quali parti dei territori già conquistati è ragionevole rivendicare, poiché l'occupazione dell'intera Ucraina e il cambio di regime sono obiettivi coincidenti e irraggiungibili.

Ne è sortito un dibattito impensabile fino a qualche mese fa. Ma ancora più spettacolare è stato assistere alle perplessità della platea al breve e meccanicamente autoelogiativo discorso di Putin: ne ha scritto Maria Sole Betti. Il banchiere Andrej Kostin ha parlato di stagnazione; l'ad di Sberbank, German Gref, di preoccupante calo degli investimenti; Alexei Mordashov, proprietario dell'acciaieria Severstal, di una riduzione costante degli ordini e di perdita di occupazione.

Di colpo evaporano tutte le certezze del dittatore: l'inviolabilità della Russia e in particolare delle sue piazze di autoesaltazione; il tambureggiante e corale sostegno dei suoi propagandisti; la fedeltà supina e talvolta tremebonda dell'élite economica che così tanto deve alla sua generosità. Sarebbe un po' presuntuoso trarre delle conseguenze. Ma in questa domenica mattina è già molto godersi la fotografia di un lungo, scialbo mese putiniano. La Russia al guinzaglio. La voce libera di Ksenia Mironova, giornalista 'indesiderata





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Forum Economico Di San Pietroburgo Droni Ucraini Putin Ucraina Think Tank Russi Compromesso Discorso Di Putin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ucraina, massiccio attacco con droni su San Pietroburgo e MoscaLancio di droni dall'Ucraina sulla Russia, oltre 350 velivoli intercettati. Domani il vertice con Zelensy, Starmer, Merz e Macron

Read more »

Guerra in Ucraina, Zelensky: «I nostri droni su San Pietroburgo stanno funzionando»Sul terreno continuano i raid russi. Un drone nel Kherson ha provocato due morti e altri due persone sono decedute per un attacco a Zaporizhzhia

Read more »

Il discorso breve di Putin al Forum di San Pietroburgo: numeri a confronto tra Russia, Europa e Stati UnitiDurante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo, Vladimir Putin ha tenuto un discorso conciso in cui ha presentato dati macroeconomici della Russia, confrontandoli con quelli dell'Eurozona e degli Stati Uniti. Il leader russo ha evidenziato il basso debito pubblico e il deficit contenuto della Russia, oltre alla crescita della disoccupazione e dei salari. Tuttavia, analisti russi e dati ufficiali dipingono un quadro più fosco, con una revisione al ribasso della crescita per il 2026 e segnali di stagnazione.

Read more »

Il secondo attacco ucraino su San Pietroburgo in pochi giorniL'Ucraina dice di aver colpito una base militare e alcuni depositi nella regione, la Russia di aver abbattuto centinaia di droni

Read more »