Il fratello di Chiara Poggi parla per la prima volta dopo 19 anni dall'omicidio

Il fratello di Chiara Poggi, Marco Poggi, parla per la prima volta dopo 19 anni dall'omicidio della sorella. La Procura di Pavia ha chiuso una nuova indagine sull'omicidio puntando il dito contro il compagno di scuola e amico di allora di Marco, che nega ogni accusa.

Il fratello di Chiara Poggi , Marco Poggi , parla per la prima volta dopo 19 anni dall'omicidio della sorella. La Procura di Pavia ha chiuso una nuova indagine sull'omicidio puntando il dito contro il compagno di scuola e amico di allora di Marco, che nega ogni accusa.

Marco Poggi ha detto di non aver sopportato e forse neanche accettato tutta questa esposizione mediatica di quello che purtroppo è successo a Chiara. Da quest'ultimo anno, da questa riapertura, la sua figura è stata molto più coinvolta ed è stata un po' più chiacchierata. Anche per fare finire tutte le relazioni, allusioni e questo alone di mistero che c'è sulla sua figura. Non è quello che pensavo ovviamente di dover affrontare diciotto anni dopo.

Non so veramente come si sia arrivati a questo punto. Ovviamente essere accusato di essere coinvolto nell'omicidio di Chiara, essere accusato addirittura di essere un autore è la cosa che difficilmente mi andrà più via. Ho imparato a conviverci. Non è stato facile.

I sentimenti che ho provato di più in quest'ultimo anno sono rabbia e stanchezza. C'è anche un minimo di colpa da parte mia...nel senso che se forse avessi fatto interviste prima, tutte queste voci e teorie non sarebbero nate. Dispiace che fossero coinvolti i miei, a loro si potevano evitare. In generale, di questa indagine, ci ha amareggiato essere tenuti sempre da parte, quasi come se non esistessimo.

Anche il prelievo del Dna di nascosto, dalla spazzatura o con modalità strane come nel mio caso, non è una cosa che ti fa piacere, perché la morte di Chiara è qualcosa di nostro. Capiamo le questioni dell'indagine, ma essere tenuti così in disparte ci ha amareggiato. Sinceramente, mi aspettavo anche che all'apertura delle indagini, prima ancora che uscisse sui media, ci convocassero per dirci banalmente che siete convinti di altro.

È stato condannato in via definitiva, però noi siamo convinti di un'altra cosa e abbiamo deciso di aprire questa indagine. Non sarà scritto in nessun libro di diritto, di procedure però penso come segno di rispetto e umanità me lo aspettavo. Mi spiace che non ci sia mai stato neanche un colloquio di questo tipo. Anche ora che si attende ancora che la difesa depositi l'istanza - continua il silenzio.

Una distanza che Marco Poggi si spiega, ma non esplicita. Tengo per me quello che posso aver pensato e pensare. Perché in questo momento i toni sono talmente alti, le tifoserie talmente schierate e le opinioni così polarizzate che non voglio alimentarle. Vorrei che i toni si abbassassero un po'





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