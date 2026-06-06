Il fratello di Chiara Poggi: Stasi è colpevole, Sempio non lo è

Il fratello di Chiara Poggi, Marco, ha parlato pubblicamente per la prima volta 19 anni dopo l'omicidio di Garlasco. Ha detto che è convinto che Alberto Stasi sia colpevole e che Andrea Sempio non lo sia. Ha anche detto che la sua famiglia è stancha di vivere questa storia e che vorrebbe mettere un punto a tutto.

Il ritorno dei Coma Cose ? La porta non è chiusa. Ho fatto il cameriere e l'operaio, ogni lavoro ha del bello. Il nuovo disco è quasi pronto.

L'intervista a Fausto Lama è stata pubblicata mentre la famiglia Poggi sta ancora vivendo una lunga e dolorosa storia. L'omicidio di Garlasco, avvenuto il 28 aprile 2006, ha segnato la vita di Marco Poggi e della sua famiglia per sempre. 19 anni dopo, Marco ha deciso di parlare pubblicamente per la prima volta.

Marco Poggi, fratello di Chiara, ha parlato con 'Quarto Grado' su Rete4 di Andrea Sempio, un suo amico di gioventù che è stato accusato di essere l'omicida di Chiara. Marco Poggi è convinto che Andrea Sempio non sia colpevole e che l'unico colpevole sia Alberto Stasi. Marco Poggi ha detto che ha letto le motivazioni della scarcerazione di Stasi e ha iniziato a chiedersi perché ci sono state tante bugie e tante cose che non tornano.

Secondo Marco, se lui e la sua famiglia potessero mettere un punto a tutta la vicenda, sarebbero i primi a volerlo





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coma Cose Fausto Lama Garlasco Andrea Sempio Alberto Stasi Chiara Poggi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Garlasco, Sempio e la nuova inchiesta sul delitto di Chiara: parla Marco PoggiLe parole del fratello della ragazza uccisa nel 2007 a Quarto Grado

Read more »

Il fratello di Chiara Poggi parla per la prima volta dopo 19 anni dall'omicidioIl fratello di Chiara Poggi, Marco Poggi, parla per la prima volta dopo 19 anni dall'omicidio della sorella. La Procura di Pavia ha chiuso una nuova indagine sull'omicidio puntando il dito contro il compagno di scuola e amico di allora di Marco, che nega ogni accusa.

Read more »

Marco Poggi: 'Non accetto l espozione mediatica, ma sono certo della colpevolezza di Stasi'Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, rompe il silenzio in un intervento esclusivo a Quarto Grado, parlando delle accuse, del caso Sempio e della sua convinzione sulla colpevolezza di Alberto Stasi.

Read more »

Marco Poggi a Quarto Grado: Alberto Stasi è colpevole, non cambiamo idea. Chiara mi avrebbe detto se Andrea Sempio la infastidivaIl fratello di Chiara Poggi interviene dopo la riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco, ribadisce la colpevolezza di Alberto Stasi e smentisce le voci che lo riguardano. Spiega di non aver mai sospettato dell'amico Andrea Sempio e di aver letto gli atti senza cambiare opinione.

Read more »