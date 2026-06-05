Il fratello di Chiara Poggi torna a parlare dopo diciannove anni di silenzio

L'intervista di Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, è stata trasmessa su Rete 4 e ha visto il fratello di Chiara Poggi tornare a parlare della sorella e del peso di essere rimasto nell'ombra di un caso che non smette di riaprirsi.

Il fratello di Chiara Poggi , Marco Poggi , ha fatto la sua prima apparizione in tv dopo diciannove anni di silenzio. L'intervista, condotta da Gianluigi Nuzzi , è stata trasmessa su Rete 4 e ha visto il fratello di Chiara Poggi tornare a parlare della sorella e del peso di essere rimasto nell'ombra di un caso che non smette di riaprirsi.

Poggi ha detto che essere accusato di essere coinvolto nel delitto della sorella gli ha fatto male e che chi indagava poteva smorzare alcune piste. Ha anche aggiunto che la famiglia è stata trascinata di nuovo dentro a una vicenda che sembrava chiusa e che spera di poter voltare pagina prima o poi. Poggi era appena diciannovenne quando la sorella fu uccisa e ha rimasto lontano dai riflettori per quasi vent'anni.

La riapertura del caso da parte della Procura di Pavia ha visto Poggi tornare a essere ascoltato dai magistrati e ha definito le tesi rivolte contro di lui prive di fondamento. L'intervista di Poggi ha chiuso diciannove anni di silenzio e ha visto il fratello di Chiara Poggi tornare a essere ascoltato dai magistrati e a parlare della sorella e del peso di essere rimasto nell'ombra di un caso che non smette di riaprirsi





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