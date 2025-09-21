Il Frisbee che Diventa Cuccia: La Tenera Storia di Wally, il Bassotto e il Suo Letto Speciale

Un bassotto trasforma un frisbee in un comodo giaciglio, sorprendendo la sua proprietaria e conquistando il web con la sua buffa abitudine. La storia evidenzia la capacità degli animali di trovare conforto e felicità in modi inaspettati.

C'è chi compra al proprio cane un gioco per farlo correre, saltare e sfogare le sue energie. Un frisbee, ad esempio, è il classico accessorio pensato per trasformare una passeggiata in un momento di divertimento condiviso. Ma quando Emma ha portato a casa un frisbee giallo per il suo bassotto Wally, non immaginava certo che quel regalo sarebbe diventato tutt’altro che un gioco da riporto.

Perché Wally, invece di rincorrerlo, ha deciso di trasformarlo in qualcosa di molto più speciale: il suo letto preferito.\Il frisbee era stato scelto con cura. Non di plastica dura, ma morbido, perché Emma pensava fosse più adatto a un cane piccolo e sensibile come Wally. Dopo averlo annusato, rincorso e morso un po', il bassotto lo ha preso in bocca e lo ha portato un po' in giro. Poi lo ha sistemato a terra e ci si è acciambellato sopra e, nel giro di pochi minuti, si è addormentato profondamente. I cani, proprio come i gatti, hanno le loro manie quando si tratta di sonno. Alcuni preferiscono cucce morbide e cuscini soffici, altri scelgono angoli nascosti, pile di vestiti o persino scarpe dei proprietari. Molti, invece, cercano semplicemente il calore di un raggio di sole. Wally sembra appartenere a quest'ultima categoria: non c'è posto migliore, per lui, che un giaciglio caldo e sicuro sotto il sole. Il frisbee, per forma e consistenza, è diventato subito il suo rifugio ideale, tanto che Emma racconta che anche adesso, nonostante sia cresciuto, il bassotto prova comunque a sdraiarsi sopra, adattando il suo corpo a quello che ormai è il suo “letto speciale”.\Questa storia era così buffa da non poter rimanere privata. Emma ha filmato Wally addormentato sul frisbee e ha condiviso il video su TikTok (@emmahammm). “Gli ho comprato un frisbee, lui mi ha ringraziato trasformandolo in un letto”, recitava la scritta che accompagnava il filmato. Molti utenti hanno raccontato episodi simili con i loro animali: gatti che dormono nelle scarpe, cani che scelgono scatole o cassetti al posto della cuccia, cuccioli che rubano i letti dei fratelli maggiori. Un coro di testimonianze che conferma una verità semplice: i nostri animali non smettono mai di sorprenderci, trovando felicità nelle cose più impreviste. Proprio come ha fatto Wally. La spontaneità e l'ingegno degli animali domestici emergono spesso in modi sorprendenti, dimostrando la loro capacità di adattarsi e trovare conforto in oggetti inaspettati. Il video di Wally che utilizza il frisbee come letto è diventato un successo online, evidenziando il legame unico tra gli animali e i loro proprietari e la gioia che gli animali possono portare nelle nostre vite





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Cani Bassotto Frisbee Sonno Tiktok Animali Domestici

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

'I pani del desiderio', un rituale antico che diventa arte'I pani del desiderio' per un viaggio ideale lungo le sponde del Mediterraneo attraverso l'arte antica dei pani rituali rielaborata in chiave artistica. (ANSA)

Leggi di più »

Il Quiz della settimana del Corriere di sabato 20 settembreSabato il quiz del giorno diventa quiz della settimana sulle news dal 13 al 19 settembre.

Leggi di più »

La routine notturna del gatto Nimbus: quando fare i biscotti diventa un lavoro serioSegui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter settima…

Leggi di più »

Coca-Cola Hbc Italia, Verona diventa hub produttivo per le OlimpiadiIl sito di Nogara festeggia mezzo secolo con 220 milioni investiti negli ultimi 15 anni e altri 50 pianificati per il prossimo quadriennio

Leggi di più »

Chiara Nasti furiosa su Instagram, il duro sfogo: ecco perchéChiara Nasti diventa una furia e si sfoga duramente su Instagram, ecco cosa è successo.

Leggi di più »

Merlin, il gatto incoronato 'Re della Spazzatura': quando la plastica diventa una coronaUn gatto vivace trasforma un gioco in una scena comica, incoronandosi con un pezzo di plastica. L'episodio, diventato virale, evidenzia l'attrazione dei gatti per la plastica e solleva riflessioni sulla sicurezza dei nostri amici a quattro zampe.

Leggi di più »