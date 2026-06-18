Il funerale del cardinale Camillo Ruini è terminato a San Pietro

Il feretro del cardinale Camillo Ruini sarà trasferito a Reggio Emilia, nella sua diocesi natale, dove domani verrà celebrata un'ulteriore messa esequiale.

Con l'uscita dalla basilica di papa Leone, è terminato a San Pietro il funerale del cardinale Camillo Ruini. Il feretro sarà trasferito ora a Reggio Emilia , nella sua diocesi natale, dove domani, in cattedrale, verrà celebrata un'ulteriore messa esequiale.

Il Papa ha celebrato nella basilica di San Pietro le esequie del cardinale Camillo Ruini, ex Vicario di Roma ed ex presidente della Cei, scomparso martedì sera a 95 anni.

'Come motto del suo episcopato, il nostro fratello aveva scelto una frase ispirata al Vangelo di San Giovanni: Veritas liberabit nos, La verità ci renderà liberi. Queste parole riassumono la profonda concezione di persona e di libertà che Cristo ci ha rivelato e che la Chiesa insegna: siamo fatti per la verità e per il bene, e solo in questo troviamo unità, pace e piena realizzazione'.

Lo dice il Papa celebrando nella basilica di San Pietro le esequie del cardinale Camillo Ruini, ex Vicario di Roma ed ex presidente della Cei, scomparso martedì sera a 95 anni.

'Guardando alla vita del cardinale Ruini, a come è vissuto e a come ha lasciato questo mondo - afferma quindi Prevost -, possiamo cogliere un segno della forza e della solidità con cui l'uomo cresce e matura quando trova nella Verità che viene da Dio il centro e il perno della propria esistenza'. Ci sono anche il sottosegretario Alfredo Mantovano, l'ex premier Romano Prodi e Pierferdinando Casini ai funerali di Camillo Ruini nella basilica vaticana di San Pietro.

'Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo', 'per molti anni ha servito la Chiesa svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravidi di responsabilità che il Signore ha voluto affidargli, come sacerdote, vescovo e cardinale: nell'insegnamento, nello studio e nell'approfondimento teologico, nel servizio pastorale, nell'animazione giovanile, nell'ambito culturale, nella cura del laicato e delle vocazioni, nell'esercizio dell'autorità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia, che ha servito per circa diciassette anni come presidente della Conferenza episcopale; come pure la diocesi di Roma, in cui per altrettanto tempo ha svolto il ministero di Vicario del Santo Padre'.

Lo dice il Papa celebrando le esquie del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì sera all'età di 95 anni.

'Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli nell'episcopato - ha proseguito il Pontefice - in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile.

Pensiamo al 'Progetto culturale', all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana; al grande lavoro del Sinodo diocesano e della sua applicazione, qui a Roma; alla sua presenza attiva e dialogante ai vari livelli della vita della Chiesa, come pure del mondo laico e della società'. Vangelo aperto su una semplice bara in legno.

Così si presenta il feretro del cardinale Camillo Ruini di cui papa Leone sta celebrando le esequie nella basilica vaticana di San Pietro. Concelebrano 34 cardinali. Papa Leone ha fatto il suo ingresso in processione nella basilica vaticana per la celebrazione delle esequie del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì sera a Roma all'età di 95 anni. La celebrazione si tiene presso l'Altare della Cattedra, dove è presente la Cappella papale.

Tra gli altri, si distinguono i cardinali Matteo Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, e il Vicario di Roma, Baldo Reina. Oggi alle 16.30 all'Altare della Cattedra della Basilica di. La camera ardente è stata aperta dalle 12 di ieri nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore, in via Aurelia.

Ruini sarà sepolto nella tomba di famiglia a Dinazzano, nel Comune di Canalgrande, in provincia di Reggio Emilia.

'Ha servito la chiesa con profonda dedizione', il saluto dei vescovi italiani. 'È stato sempre concreto, la sua bestia nera erano i pessimisti. Amava la politica, non si rassegnava a un'Italia a sinistra', dice in una intervista all'ANSA il fondatore della Comunità di Sant'Egidio Riccardi





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