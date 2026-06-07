Il furto alla casa d'aste di Torino: un danno economico stimato in 1 milione di euro

Una banda di ladri ha sottratto gioielli e orologi dalla casa d'aste Sant'Agostino di Torino, causando un danno economico stimato in 1 milione di euro.

La casa d'aste Sant'Agostino di Torino è stata presa d'assalto da una banda di ladri che hanno sottratto gioielli e orologi per un valore di circa 1 milione di euro.

Il furto è avvenuto nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno. I ladri sono riusciti a bypassare i complessi sistemi di sicurezza dell'edificio e hanno agito con estrema rapidità, infrangendo le vetrine e facendo man bassa dei preziosi prima di darsi alla fuga. I carabinieri sono arrivati sul posto ma i ladri si erano già dileguati. La titolare della casa d'aste, Vanessa Carioggia, ha commentato che è stato scioccante vedere le immagini del furto.

I lotti sottratti avrebbero dovuto essere battuti tra pochi giorni e comprendevano pezzi d'alta manifattura italiana ed europea, con creazioni d'epoca in diamanti, smeraldi, zaffiri e rubini. Il danno economico stimato in 1 milione di euro è basato sulle stime di partenza e non tiene conto dei potenziali rilanci d'asta da parte dei collezionisti.

L'azienda ha comunque fatto sapere di disporre di una capiente copertura assicurativa per tutelare i diritti e gli interessi dei clienti privati che avevano affidato i propri preziosi alla casa d'aste





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