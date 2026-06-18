Il futuro del vino a basso contenuto alcolico: la strategia del Consorzio Garda DOC

Il Consorzio Garda DOC lancia l'iniziativa Garda Wines Stories per esplorare le potenzialità dei vini a basso o nullo tenore alcolico nei mercati internazionali, con focus su Regno Unito e Germania. Tra degustazioni, sessioni sensoriali e convegni, l'obiettivo è testare la risposta dei consumatori e definire strategie di posizionamento senza compromettere l'identità della denominazione.

Il vino a basso o nullo contenuto alcolico non è più una semplice curiosità: è un segmento di mercato in rapida evoluzione, verso il quale i produttori indirizzano le loro attenzioni per intercettare consumatori giovani, attenti alla moderazione, e per rispondere alle dinamiche dei mercati del Nord Europa, dove il tenore alcolico influenza scelte di consumo e politiche fiscali.

In gioco ci sono opportunità commerciali concrete. Sul Lago di Garda, il Consorzio Garda DOC sta cercando di valorizzare un'identità storicamente legata a freschezza e bevibilità, ponendo il vino senza o con pochissimo alcool al centro di una strategia di internazionalizzazione. Naturalmente, bisogna procedere con cautela, per non rischiare di indebolire il profilo della denominazione.

Il programma Garda Wines Stories include degustazioni, incontri tecnici, una masterclass sensoriale e un convegno focalizzato sulle strategie di crescita e sulla percezione dei vini a basso contenuto alcolico nei mercati internazionali. L'obiettivo è verificare se e come un'offerta a ridotto tenore alcolico possa essere accolta in canali e Paesi diversi, con metriche chiare riguardanti prezzo, rotazione e margini.

Parallelamente, si costruiscono relazioni con stampa e operatori del settore per testare linguaggi comunicativi efficaci, attraverso degustazioni e una sessione sensoriale dedicata alla percezione di vini con diverso equilibrio alcolico. Il Consorzio utilizza Garda Wine Stories per tessere relazioni e sperimentare approcci.

Non ci sono solo slide e numeri: al centro della Rocca di Lonato, nella Casa del Podestà, si svolge un walk-around tasting che permette di esplorare l'intera gamma della denominazione, e una sessione che unisce vino, respirazione e percezione, per riflettere su come si evolve l'esperienza di assaggio quando cambiano equilibrio e intensità. dietro vi è la consapevolezza che la distinzione tra momento esperienziale e atto d'acquisto si sta progressivamente assottigliando: l'educazione del pubblico passa anche attraverso queste iniziative. Paolo Fiorini, presidente del Consorzio, sottolinea una scelta pionieristica: la DOC Garda è stata la prima in Italia a introdurre in disciplinare un varietale, la Garganega, a 9 gradi, il minimo legale per definirsi formalmente "vino".

Si tratta di una mossa di portafoglio in un contesto in cui l'alcol medio dei vini è cresciuto negli anni, mentre parte della domanda cerca profili più leggeri. La sfida è posizionare prodotti riconoscibili e coerenti con il territorio nelle occasioni quotidiane di consumo a Londra e Berlino, mercati che fanno volume, senza cannibalizzare le etichette storiche della denominazione.

Il Regno Unito rappresenta un banco di prova cruciale: le accise indicizzate all'ABV e una domanda più sensibile al grado alcolico hanno creato spazio per i vini low-alcohol. Patrick Schmidt, direttore di ..





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