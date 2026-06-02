Il futuro economico della Russia al centro del Forum di San Pietroburgo tra partecipazioni inusuali e scenari di recessione

Il quinto SPIEF dall'invasione dell'Ucraina si tiene in un momento di stagnazione economica per la Russia, con una crescita prevista sotto l'1% e un dibattito interno sul ridimensionamento della spesa militare. L'evento, snobbato dall'Occidente, vede la presenza di influenzatori conservatori statunitensi e miliardari europei, mentre Putin cerca di rilanciare il dialogo pragmatico in un contesto di sanzioni e confronto con la NATO.

Il Forum economico internazionale di San Pietroburgo ( SPIEF ), giunto alla sua quinta edizione dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, si è aperto in un contesto di crescente pressione economica e diplomatica per la Russia.

L'evento, presentato dal Cremlino come un'opportunità di dialogo pragmatico per un futuro stabile, arriva poche ore dopo un violento attacco con droni e missili su Kyiv, che Mosca ha giustificato come ritorsione per un presunto attacco a un dormitorio nella regione di Luhansk, sotto controllo russo. Il forum, storicamente un palcoscenico per investitori internazionali e leader economici, è stato emarginato dall'Occidente in seguito all'invasione, ma quest'anno ha visto una partecipazione statunitense inusuale, con la presenza di figure della destra politica come Candace Owens e l'influencer Andrew Tate, oltre a Rodney Mims Cook Jr., un funzionario dell'amministrazione Trump.

La partecipazione di questi personaggi, lontani dai canali diplomatici tradizionali, suggerisce un tentativo del Cremlino di costruire ponti con frange politiche alternative negli Stati Uniti, in un momento in cui le relazioni ufficiali sono congelate. Secondo quanto riportato da un partecipante russo anonimo, la domanda centrale che aleggia tra gli addetti ai lavori è se questa guerra possa terminare o se, al contrario, si prospetti un futuro ancora più duro per l'economia russa.

Il leader russo Vladimir Putin, al potere dal 1999, ha presieduto per anni un periodo di rapida crescita economica, con il Prodotto Interno Lordo che è decuplicato fino a raggiungere circa 2,3 trilioni di dollari nel 2013, l'anno prima dell'annessione della Crimea. Tuttavia, lo scontro con l'Occidente a seguito dell'invasione dell'Ucraina ha segnato una svolta negativa.

Nonostante una crescita migliore delle aspettative nel 2023 e nel 2024, l'economia russa è stimata intorno ai 2,9 trilioni di dollari per quest'anno, una frazione minima rispetto ai 45 trilioni del Pil combinato dei paesi della NATO. Il 2025 ha registrato una drastica decelerazione, con una crescita scesa all'1% rispetto al 4,9% del 2024, e il primo trimestre del 2026 ha addirittura segnato una contrazione dello 0,2%.

Le autorità hanno imputato questi risultati agli alti tassi di interesse, alle sanzioni occidentali e al rafforzamento del rublo, ma le previsioni per l'anno in corso indicano una timida espansione dello 0,4%. L'ex vicepresidente della Banca centrale russa, Oleg Vyugin, ha delineato il dilemma economico che attualmente il Cremlino deve affrontare: ridurre i finanziamenti per quella che Mosca definisce l'Operazione Militare Speciale (SMO) in Ucraina, per alleggerire la pressione sui tassi di interesse e stimolare il credito al settore civile, oppure proseguire con il conflitto, con il conseguente aumento della spesa militare, ulteriori aumenti fiscali e il rischio di una recessione profonda che comprimerebbe i redditi reali.

Il tema del forum, 'Pragmatic Dialogue: the Path to a Stable Future', sembra così scontrarsi con una realtà complessa, in cui i dibattiti tra miliardari russi, ex ufficiali dei servizi segreti e alcuni investitori stranieri spaziano dall'OPEC+ all'uso dell'intelligenza artificiale nelle guerre informative. Tra i partecipanti internazionali figura anche il miliardario tedesco del retail Thomas Bruch, proprietario di Hyperglobus, che parteciperà a un tavolo sugli investimenti dalla Germania, un tempo il principale partner commerciale della Russia.

Nonostante le sanzioni, si stima che 1.800 aziende tedesche continuino a operare in Russia. Il programma ufficiale prevede un intervento di Candace Owens in una sessione dedicata alla conciliazione tra famiglia numerosa e carriera, un tema apparentemente lontano dalle cronache geopolitiche, ma che riflette il tentativo di umanizzare l'immagine di una Russia che cerca new alleanze in un mondo sempre più polarizzato





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