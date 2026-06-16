Il G7 si riunisce in Francia con Trump al centro dell'attenzione

Il vertice del G7 si terrà in Francia con un programma preparato per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il grande tema sarà l'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma i paesi del G7 ne pensano male. La Francia ha invitato i paesi del golfo Persico per una sessione speciale. Il dopoguerra e la reinvenzione del multilateralismo saranno al centro dei dibattiti.

Il vertice del G7 si terrà in Francia con un programma accuratamente preparato per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump , che occupa molto spazio.

La data è stata spostata di ventiquattr'ore per consentire a Trump di festeggiare il suo compleanno con una moderna battaglia tra gladiatori alla Casa Bianca. Il programma è stato preparato in funzione della suscettibilità di Trump e della sua limitata capacità di attenzione, evitando argomenti come il clima. Trump arriva in Francia minacciando il paese di tassare del 100 per cento i suoi vini come ritorsione per una tassa sul digitale.

Il grande tema del vertice sarà l'accordo stretto all'ultimo momento tra Stati Uniti e Iran, ma i paesi del G7 ne pensano tutto il male possibile, a cominciare dai tre stati europei che per vent'anni avevano negoziato con Teheran prima di arrivare all'accordo sul nucleare del 2015, stracciato da Trump nel 2018. La Francia ha invitato a Évian i paesi del golfo Persico più coinvolti nel conflitto, per una sessione speciale che sarà l'evento principale del vertice.

Il dopoguerra sarà al centro dei dibattiti, con la necessità di ripristinare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ritrovare un equilibrio tra l'Iran e i paesi del Golfo e immaginare l'evoluzione dei rapporti con l'Iran. Nessuno pensa che il negoziato tra Iran e Stati Uniti sarà facile. L'ambizione francese era fissare il punto di partenza di un nuovo ordine mondiale, ma la presenza di Trump ha reso impossibile questo risultato.

Il G7 rappresenta oggi solo il 44 per cento del pil globale e il 9 per cento della popolazione del pianeta, e non può più vantarsi di riunire i sette paesi più ricchi. Il tema della reinvenzione del multilateralismo sarà appena sfiorato a Évian, perché Trump crede solo ai rapporti di forza. Il primo ministro canadese Mark Carney ha dichiarato che 'il nuovo ordine mondiale sarà costruito a partire dall'Europa'





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