Il gallese è in rinascita: un milione di parlanti entro il 2050

A Cardiff, nonostante le difficoltà, il gallese è in pieno risveglio. Un piano del governo mira a raggiungere un milione di parlanti entro il 2050, incentivando l'uso della lingua in diverse aree. La serie televisiva sul Wrexham ha contribuito a valorizzare il gallese, mostrandolo al mondo.

A Cardiff, la lingua gallese è ovunque: sui cartelli stradali, nei menù dei ristoranti e negli avvisi dei muri. Sono presenti anche traduzioni in inglese, ma il gallese, una delle poche lingue celtiche ancora vive, è ritenuto da molti complesso e quasi intraducibile. Sara Huws, bibliotecaria dell'università di Cardiff, mostra vecchie opere letterarie, come un dizionario gallese-latino con parole antiche che potrebbero sembrare incomprensibili. Nonostante le difficoltà, il gallese è molto vivo.

Huws usa la lingua quotidianamente con sua madre. Il merito è anche di un ambizioso piano di lungo termine del governo locale per incentivare l'uso del gallese, un esperimento quasi unico al mondo, in corso fino al 2050. L'obiettivo è quello di raggiungere un milione di parlanti entro quella data, mantenendo così viva una lingua strettamente legata all'identità del popolo gallese. Questo traguardo simbolico è pensato per catturare l'attenzione del pubblico. Raggiungere questo obiettivo, però, non sarà facile. Entre gli aspetti su cui investire maggiormente c'è l'istruzione: al momento solo il 23% degli studenti delle scuole medie frequenta scuole dove la maggioranza delle materie vengono insegnate in gallese. Un progresso è stato comunque fatto. Ad esempio, a Cardiff ci sono ora tre scuole medie in gallese, invece di una in passato. Catrin Jones, preside dell'università locale, racconta che quando era piccola la capitale era quasi interamente anglofona, mentre oggi è una città bilingue, dove parlare gallese non è più stigmatizzato, anzi. Angharad Naylor, preside dell'Accademia, aggiunge che sono aumentate le opportunità di lavorare e di studiare in gallese, anche a livello universitario, così come le possibilità di entrarvi in contatto, soprattutto in alcune zone.





