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Il gatto abbandonato di Las Vegas: una storia commovente di amore e abbandono

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Il gatto abbandonato di Las Vegas: una storia commovente di amore e abbandono
GattoAbbandonoLas Vegas
📆5/21/2026 6:56 AM
📰HuffPostItalia
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La storia di Bobo, un gatto abbandonato davanti a un rifugio a Las Vegas, è un esempio della difficoltà che possono incontrare gli animali domestici quando i loro proprietari hanno problemi economici. Nonostante il biglietto scritto dai suoi ex proprietari, il gatto non mostrò paura o aggressività e fu adottato presto da una famiglia che lo ama.

In un'azione commovente, un gatto di nome Bobo è stato abbandonato davanti a un rifugio per animali a Las Vegas . Il gatto, uno Scottish Fold color crema, era stato lasciato con un biglietto scritto a mano dai suoi ex proprietari che spiegavano di aver dovuto trasferirsi e di aver speso 3.000 dollari per il gatto.

Nonostante il biglietto, il gatto non mostrò paura o aggressività e si arrampicò subito sulle ginocchia dei volontari del rifugio. La sua storia ha rapidamente commosso migliaia di persone sui social media e ha trovato una famiglia che lo adottò presto. Oggi, Bobo si sta ambientando bene nella sua nuova famiglia e sembra aver trovato finalmente una casa dove non verrà più lasciato indietro

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